نشرة الفن.. معلومات عن محمود ياسين في ذكرى ميلاده.. تكريم جودي فوستر في مهرجان كان .. وصية والد ناهد السباعي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية كان أبرزها معلومات هامة عن محمود ياسين في ذكرى ميلاده، ومنح جودي فوستر جائزة السعفة الذهبية، وتفاصيل مهرجان البحر الأحمر المقام في السعودية.

كشفت الفنانة مروة الأزلي ، حقيقة تركها مجال الصيدلة بعد دخولها عالم الفن ومشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل نسل الأغراب وحرب أهلية وبنت السلطان.

أعلن المخرج مراد مصطفى اختيار فيلمه الروائي القصير الثاني ما لا نعرفه عن مريم للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي.

تستعد عدد من المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة ، لتصوير بعض المسلسلات الدرامية القصيرة ، تمهيداً لعرضها خلال الفترة القادمة .

وجهت إدارة مهرجان كان السينمائي دعوة خاصة للممثلة الأمريكية جودي فوستر لحضور حفل الافتتاح المقرر إقامته يوم 6 يوليو، لتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

يبدو أن دور العرض والسينمات في الصين على موعد مع إغلاق جديد وسط تخوفات من إعادة تفشي فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في الهند مؤخرا وتسبب في وفاة أعداد كبيرة من مواطنيها.

حقق فيلم «للإيجار» للفنان خالد الصاوي، أجمالي إيرادات وصلت إلى 119.828 جنيه، بدور العرض السينمائي، ليأتي في الترتيب الرابع من حيث الإيرادات علما بان مر على عرضه أسبوع واحد فقط.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، عن استضافة ليالي السينما السعودية، وهي احتفالية خاصة على مدى يومين في موڤي سينما بمول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو الجاري.

تطارد عدسات الباباراتزي الثنائي الفني جينيفر لوبيز و بن أفليك على مدار الساعة منذ عودتهما سويا مرة أخرى وظهورهما في العديد من الأماكن في نفس الوقت لمحاولة إثبات ارتباطهما بعد انفصال جي لو عن خطيبها السابق أليكس رودريجيز.

يوافق اليوم الأربعاء 2 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة بورسعيد عام 1941، ورحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، عن عمر يناهز 79 عامًا .

تصدرت الفنانة ناهد السباعى تريند جوجل بعد تعليقها عن الفنان دلال عبد العزيز والوصية التى تركها والدها المخرج مدحت السباعى للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاته وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام متمنية الشفاء العاجل للفنانة دلال.