نشرة الفن.. معلومات عن محمود ياسين في ذكرى ميلاده.. تكريم جودي فوستر في مهرجان كان .. وصية والد ناهد السباعي
نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية كان أبرزها معلومات هامة عن محمود ياسين في ذكرى ميلاده، ومنح جودي فوستر جائزة السعفة الذهبية، وتفاصيل مهرجان البحر الأحمر المقام في السعودية.
بعد دخولها التمثيل.. مروة الأزلي تكشف حقيقة تركها الصيدلة
كشفت الفنانة مروة الأزلي ، حقيقة تركها مجال الصيدلة بعد دخولها عالم الفن ومشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل نسل الأغراب وحرب أهلية وبنت السلطان.
ما لا نعرفه عن مريم يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز
أعلن المخرج مراد مصطفى اختيار فيلمه الروائي القصير الثاني ما لا نعرفه عن مريم للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي.
7 مسلسلات قصيرة تنعش البلاتوهات .. تعرف على القائمة الكاملة
تستعد عدد من المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة ، لتصوير بعض المسلسلات الدرامية القصيرة ، تمهيداً لعرضها خلال الفترة القادمة .
تفاصيل حصول جودي فوستر على السعفة الذهبية من مهرجان كان
وجهت إدارة مهرجان كان السينمائي دعوة خاصة للممثلة الأمريكية جودي فوستر لحضور حفل الافتتاح المقرر إقامته يوم 6 يوليو، لتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.
هل تغلق الصين سينماتها مجددا بسبب جائحة كورونا؟
يبدو أن دور العرض والسينمات في الصين على موعد مع إغلاق جديد وسط تخوفات من إعادة تفشي فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في الهند مؤخرا وتسبب في وفاة أعداد كبيرة من مواطنيها.
119 الف جنيه إجمالي إيرادات فيلم للإيجار في أسبوع
حقق فيلم «للإيجار» للفنان خالد الصاوي، أجمالي إيرادات وصلت إلى 119.828 جنيه، بدور العرض السينمائي، ليأتي في الترتيب الرابع من حيث الإيرادات علما بان مر على عرضه أسبوع واحد فقط.
عروض فنية لأول مرة.. مهرجان البحر الأحمر الدولي يستضيف ليالي السينما السعودية
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، عن استضافة ليالي السينما السعودية، وهي احتفالية خاصة على مدى يومين في موڤي سينما بمول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو الجاري.
عدسات الباباراتزي تؤكد ارتباط جينيفر لوبيز وبن أفليك مجددا
تطارد عدسات الباباراتزي الثنائي الفني جينيفر لوبيز و بن أفليك على مدار الساعة منذ عودتهما سويا مرة أخرى وظهورهما في العديد من الأماكن في نفس الوقت لمحاولة إثبات ارتباطهما بعد انفصال جي لو عن خطيبها السابق أليكس رودريجيز.
هددوه باللجوء للشرطة .. حكاية استبعاد يوسف شاهين لـ محمود ياسين من فيلم الاختيار ومساندة حسين فهمى له
يوافق اليوم الأربعاء 2 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة بورسعيد عام 1941، ورحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، عن عمر يناهز 79 عامًا .
بعد وصية والدها وعلاقة دلال عبد العزيز.. ناهد السباعى تثير الجدل
تصدرت الفنانة ناهد السباعى تريند جوجل بعد تعليقها عن الفنان دلال عبد العزيز والوصية التى تركها والدها المخرج مدحت السباعى للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاته وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام متمنية الشفاء العاجل للفنانة دلال.