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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

صدى البلد

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مساندة الفنانة دلال عبد العزيز التى تمر حاليًا بأزمة صحية وتتواجد فى المستشفى للعلاج من آثار فيروس كورونا.


وصية والد ناهد السباعي     

                           
أشارت الفنانة ناهد السباعي إلي المواقف الكثيرة للفنانة والتى وقفت بجانبها  خلال فترة مرض والدها المخرج مدحت السباعى مؤكدة أن والدها ترك وصيته مع الفنانة دلال عبد العزيز.

إلغاء زفافها


زفاف ناهد السباعي


وفي أمر غريب من نوعه أعلنت الفنانة المصرية ناهد السباعي إلغاء حفل زفافها قبل ساعات فقط من بدئه، الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة لتداول الشائعات التي طالتها هي وطليقها.

دائمًا ما تقوم الفنانة ناهد السباعي بإثارة الجدل حول تصريحاتها وحول الملابس الجريئة التي تقوم باختيارها و ارتدائها في المناسبات المختلفة، بجانب الجرأة التي تتمتع بها ملابسها.

ولمزيد من التفاصيل حول علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي.

 

ناهد السباعي وصية والد ناهد السباعي زفاف ناهد السباعي دلال عبد العزيز الفنانة ناهد السباعي

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