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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر الشربيني: شدة المرض بـ كورونا في بريطانيا أخف بكثير بسبب التطعيم

كورونا
كورونا

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ الفيروسات ، إننا نعيش الأن فترة ثمار لعملية التطعيم التي أجريت على كل المواطنين البريطانيين، مضيفاً أن المملكة المتحدة تعتبر من أوائل الدول التي تم تطعيم اغلب سكانها حالياً .

 

وأوضح " الشربيني " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار " المذاع على قناة " دي أم سي "، أن بريطانيا الأن تفتح أبوابها لتطعيم أي شخص فوق سن الـ 18 سنة، موضحاً أن ذلك أنعكس على نقص شديد في اعداد المصابين و لا تتجاوز 3000 حالة  في  المملكة المتحدة كلها.

 

وأضاف أستاذ الفيروسات ، أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا وصل تقريباً إلى صفر وفاة في الامس و نتمنى أن يظل الحال بهذا الشكل.


وأشار إلى أن قوة المرض أصبحت أخف لدرجة أن نسبة دخول المستشفيات أصبحت قليلة جداً، موضحاً أن أغلب الناس الان تتم علاجها في البيت مع العزل المنزلي و نسبة الإصابة بكورونا أصبحت أخف بكثير.

 

وأكد أن بريطانيا توفر كل الجرعات المطلوبة للشعب البريطاني ، موضحاً أن بريطانيا بدأت تقوم بالتبرع للدول الفقيرة عن طريق مشروع " كوفيد" لتغطية دول أخرى في حاجة الى  اللقاح.

 

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