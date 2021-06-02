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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير تحرير الأهرام : مصر تعيد ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

مدير تحرير الاهرام
مدير تحرير الاهرام

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الاهرام، إن مصر تعيد ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ومصر بالنسبة لها القضية الفلسطينية قضية محورية و مركزية .

وأضاف أحمد عامر خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي ام سي"،  أن الزيارة التي قام بها الوزير عباس كامل و الوفد رفيع المستوى الى فلسطين وإسرائيل كان لها نتائج مبهرة جداً ، مضيفاً أنها تؤكد جهود مصر في تثبيت الهدنة و تهيء المجال لعملية سياسية واسعة و توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية و انهاء الانقسام .

 

وأوضح  مدير تحرير جريدة الاهرام،  إن توافد الوفود السياحية لمصر في الفترة الأخيرة في المدن السياحية مثل الغردقة و شرم الشيخ و مرسى علم، يشير الى وجود موسم سياحي إلى حدً ما متوسط في الخريف و الصيف.


وأشار أحمد عامر  الى أن الصرف على المناطق الاثرية المهمة مثل  الاهرامات و أبو الهول و تطوير المنطقة بشكل كامل، منوهاً إلى أن ذلك  يأتي في اطار رؤية شاملة للدولة المصرية  للتطوير و الترويج السياحي لاستغلال كل حدث في مسألة الترويج السياحي.

 

 

مدير تحرير الأهرام مصر فلسطين وفود سياحية إسرائيل

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