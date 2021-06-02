مدير تحرير الأهرام : مصر تعيد ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الاهرام، إن مصر تعيد ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ومصر بالنسبة لها القضية الفلسطينية قضية محورية و مركزية .

وأضاف أحمد عامر خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي ام سي"، أن الزيارة التي قام بها الوزير عباس كامل و الوفد رفيع المستوى الى فلسطين وإسرائيل كان لها نتائج مبهرة جداً ، مضيفاً أنها تؤكد جهود مصر في تثبيت الهدنة و تهيء المجال لعملية سياسية واسعة و توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية و انهاء الانقسام .

وأوضح مدير تحرير جريدة الاهرام، إن توافد الوفود السياحية لمصر في الفترة الأخيرة في المدن السياحية مثل الغردقة و شرم الشيخ و مرسى علم، يشير الى وجود موسم سياحي إلى حدً ما متوسط في الخريف و الصيف.



وأشار أحمد عامر الى أن الصرف على المناطق الاثرية المهمة مثل الاهرامات و أبو الهول و تطوير المنطقة بشكل كامل، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في اطار رؤية شاملة للدولة المصرية للتطوير و الترويج السياحي لاستغلال كل حدث في مسألة الترويج السياحي.