علاء عابد: جهود الرئيس لإقرار الأمن يكفل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط بأسره

أشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية.

مؤكداً ان العالم كله يقدر الجهود المتواصلة والكبيرة التى يبذلها الرئيس السيسى لتحقيق الامن والاستقرار داخل منطقة الشرق الاوسط وإعطاء أولوية قصوى للتوصل إلى حلول عاجلة لملف الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتبار أن إنهاء هذا الصراع طبقاً لقرارات الشرعية الدولية يكفل تحقيق الاستقرار والسلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم ان الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى حققت نجاحات واضحة وملموسة على ارض الواقع وأكبر دليل على ذلك تأكيد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمصر على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

تجدر الاشارة الى حركة حماس في قطاع غزة قد طلبت من رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

وقد التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

وتأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، وعدد من نخب وقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة.

وأطلع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل قادة القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الجهود المبذولة من القيادة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة اعمار المناطق المتضررة في القطاع، وبحث ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية.

فيما أكدت قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاحترام على دور مصر التاريخى والريادى الداعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، موجهين الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهد المبذول لدعم حقوق الفلسطينيين.