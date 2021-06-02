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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آراء الطلاب في اختبار الدراسات الاجتماعية .. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية.. وزير التعليم: لن نعقد مؤتمر الثانوية اليوم

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

نشر موقع "صدى البلد"  اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

"الاختبار مباشر وسهل"..آراء الطلاب في اختبار الدراسات الاجتماعية اليوم ..فيديو

 

جامعة أسوان : ملتقي تجاري لمناقشة التوظيف و تدريب العاملين بالتعدين علي جهاز الكشف عن المياه الجوفية

 

ننشر تفاصيل خطة التعليم لـ إنشاء مجمعات مهنية وحرفية بمعايير ألمانية بهدف التدريب

 

محافظ بني سويف يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية

 

تعليم القليوبية يشارك في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية

 

جامعة حلوان : نسعى لدعم الباحثين نحو التقدم

 

التعليم العالى: التصنيفات الدولية لها تأثير إيجابي على أعداد الطلاب الوافدين في مصر  

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ الطلاب الفائزين بمراكز متميزة في مسابقة التربية الفنية

 

ننشر رابط التقديم لمرحلة رياض الاطفال بالقاهرة

 

حضوركم مهم جدا.. مناشدة عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة 2021

 

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية

 

مواعيد عرض حصص 3 إعدادي على قناة «مدرستنا»

 

بنسبة نجاح 89%.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالسويس

 

بتكلفة 40 مليون جنيه.. المتيني يفتتح مراكز الاختبارات الإلكترونية بطب عين شمس

 

وزير التعليم: لن نعقد مؤتمر الثانوية العامة اليوم.. ونتشاور مع الجهات المعنية قبل إعلان القرارات

 

وكيل تعليم مطروح يتقدم المشاركين في الامتحانات بتلقي لقاح كورونا

 

كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية تُطلق المؤتمر الطلابي الأول

 

الاعلي الجامعات يبدأ اليوم إجراءات المقابلات الشخصية لمرشحي منصب رئيس جامعة حلوان

 

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