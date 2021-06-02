أخبار التعليم| آراء الطلاب في اختبار الدراسات الاجتماعية .. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية.. وزير التعليم: لن نعقد مؤتمر الثانوية اليوم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :