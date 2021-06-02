يسرا : التعاون مع تركى آل الشيخ يثري الفن والثقافة

أعربت الفنانة يسرا ، عن تعاونها مع المستشار تركى ال الشيح رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مؤكده ان هناك عديد من الاعمال التى من المقرر ان ترى النور قريبا.

وقالت يسرا لـ صدى البلد : تم الاتفاق مع المستشار تركى ال الشيخ على عدد من الأعمال بشكل نظرى أو بمعنى أدق ان تم الاتفاق على بعض الخطوط العريضة ولكن ليس هناك مشروعات بعينها.

وأضافت يسرا : المستشار تركى آل الشيخ ، أحد المبدعين الذين يرغبون فى تقديم فن حقيقى وهو ما يثرى الحركة الفنية فى الوطن العربى ككل.

ليلة العيد وشكوكو

وكشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل مشاركتها فى فيلمى “ليلة العيد” و"شكوكو"، حيث من المقرر أن تكمل تصوير دورها فى العمل الأول خلال أيام.

وقالت يسرا لـ "صدى البلد" : استكمل تصوير فيلم “ليلة العيد” والذى توقفت عن تصويره بسبب اصابتى بفيروس كورونا وانشغالى فى تصوير مسلسلى الأخير "حرب أهلية" فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه "تماسيح النيل".

وأضافت ان العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ، خاصة أنه مليئ بالتشويق والإثارة ويشارك فى البطولة كل من سيد رجب وعبير صبرى وتأليف احمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وأوضحت يسرا : أما فيلم شكوكو والذى كتبه المؤلف ابراهيم عيسى فلا يزال تحت قيد التعديلات ولم يتم الانتهاء منها.

حرب اهلية

وكانت كشفت الفنانة يسرا تفاصيل اختيارها لسيناريو مسلسل “حرب اهلية” الذى نال إعجابها منذ اللحظة الأولى عند قراءتها للسيناريو الذى كتبه المؤلف أحمد عادل.

وقالت يسرا فى تصريح لـ “صدى البلد”: إن مسلسل حرب أهلية يقدم عددا من قضايا الأسرة، وأعتبره من الأعمال التى اقتحمت المناطق الشائكة خاصة أن هذه القضايا نقراءها بشكل دورى فى صفحات الحوادث.

وأوضحت يسرا: أن هذه الأزمات والمشاكل الأسرية موجودة أيضا بشكل أكثر قسوة فى محاكم الأسرة وأعتبر أن مسلسل حرب أهلية نموذج من هذه المشاكل الأسرية التى تنظر أمام القضاء.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة الفنانة يسرا وكل من باسل خياط واروى جودة وجميلة عوض وسيتنيا خليفة ومايان السيد وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.