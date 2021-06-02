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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية

صدى البلد

نظمت هيئة الدواء، ورشة عمل حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية، مؤكدة أن الهدف من الورشة، توعية الشركات بكيفية تقديم ملف التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية، وتوضيح المحتوى الجديد لملف التسجيل، وكيفية تفادي الأخطاء والمشكلات التي تواجه الشركات في مرحلة تقديم ملف التسجيل النهائي؛ حتى الحصول على إخطار التسجيل بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.


وأوضحت الهيئة، في بيانها اليوم الأربعاء، أنه تم عرض إجراءات التسجيل المطبقة على المستحضرات البيطرية المقدمة بدءًا من 3 يناير الماضي، وأهم مستجدات قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات البيطرية وتوعية الشركات بكيفية تقديم ملف التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية.
 

وتم خلال الورشة، توعية الشركات بكيفية إعداد ملف التحليل الخاص بالمستحضرات البيطرية وفقا لقواعد الفحص و التحليل و الاختبارات الكيميائية و الفيزيائية و الميكروبيولوجية التي يتم إجراؤها على كافة المستحضرات البيطرية بالإدارة المركزية للرقابة الدوائية
 

يأتي ذلك في إطار سعى هيئة الدواء إلى مواكبة أحدث النظم العالمية فيما يخص فحص وتحليل المستحضرات البيطرية، وهو ما يساعد على دعم وتشجيع الاستثمار الدوائي في مصر، ويساهم في تقليل الوقت واختصار الإجراءات من ناحية، والحفاظ على جودة ومأمونية وفاعلية الدواء من ناحية أخرى، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

 

وفي إطار دور هيئة الدواء المصرية، لتقديم الدعم الفني لشركاء صناعة الدواء، نظمت الهيئة ورشة عمل خاصة حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية .

المستحضرات البيطرية صناعة الدواء الإدارة المركزية بيولوجى الكيميائي

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