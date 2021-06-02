فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

أعلنت قوات بحرية تابعة للجيش الإيراني، فشل جميع المحاولات في إنقاذ سفينة "خارك" التي تعرضت لحريق هائل، مبينة أن السفينة غرقت في ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزجان جنوب شرق إيران.

غرق أكبر سفينة تابعة للجيش الإيراني

وأضافت أن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التي استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، موضحة أن "سفينة خارك العسكرية تم استخدامها في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود"، دون الكشف عن أسباب الحريق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول غرق سفينة “خارك” الإيرانية بعد احتراقها من خلال الفيديوجراف التالي.