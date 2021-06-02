عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1 أكتوبر يوما للقضاء المصري .. ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي

صدى البلد

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

وأصدر المجلس ٧ قرارات تاريخية من  المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي : 

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.

-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.

وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

ترشيحاتنا

العرب ينقذون بيبي.. نتنياهو يتوصل لاتفاق مع القائمة الموحدة بعد خلافها مع لابيد

محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة في وادي دجلة بجانب دوره كحارس مرمى

احتفاء بـ ندوتها في الموقع..مروة ناجي: شكرا جزيلا "صدى البلد" على تكريمي|صور

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا مشاجرة قرية أبوحزام بنجع حمادي إلى 14 قتيلا ومصابا

قائد قطار أسوان يتفادي التصادم بـ سيارة بعد تعرض عامل المزلقان لغيبوبة

محمد صلاح تميمة السعادة للجماهير المصرية بين جوائز لم يتوج بها وإنجازات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

لـ ضبط قضية هامة.. السيسي يشكر قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة

1 أكتوبر يوما للقضاء المصري .. ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي

حريق التتش .. تفاصيل ساعات الرعب فى الأهلي وهرج ومرج الأعضاء| فيديو

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

مقتل 7 أشخاص و إصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية بنجع حمادي

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ