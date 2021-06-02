عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أول حالة إصابة بشرية بسلالة H10N3 النادرة..

الصحة العالمية: خطر انتشار جائحة إنفلونزا الطيور مستمر

الرعب الاكبر من انفلونزا
الرعب الاكبر من انفلونزا الطيور

تأكدت إصابة رجل صيني يبلغ من العمر 41 عامًا باعتباره أول حالة إصابة بشرية بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ولم يذكر المسؤولون تفاصيل حول كيفية إصابة الرجل ، لكن يُعتقد أن سلالة H10N3 لا تنتقل بسهولة من البشر إلى البشر.

 

تعافى مواطن مقاطعة جيانجسو ، الذي تم تشخيص حالته الأسبوع الماضي ، وهو جاهز للخروج من المستشفى.

ولم يعثر تتبع المخالطين على أي حالات إصابة أخرى بالفيروس.

قالت لجنة الصحة الوطنية ببكين (NHC) ، يوم أمس الثلاثاء ، إن أحد سكان مدينة تشنجيانج نُقل إلى المستشفى في 28 أبريل  وتم تشخيص إصابته بفيروس H10N3 بعد شهر واحد.

وذكرت  اللجنة NHC "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 في العالم. هذه الحالة الأولى لانتقال عرضي بين الطيور الداجنة إلى الإنسان ، ويعد خطر الانتشار  الواسع للمرض أمر  منخفض للغاية" ، وفقًا لصحيفة جلوبال جلوبال.

وأضافت اللجنة أيضا إن فيروس H10N3 منخفض الإمراض مما يعني أنه لا يسبب أمراضًا خطيرة في الدواجن ومن غير المرجح أن ينتشر بسرعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز للأنباء إنه "في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه "ما دامت فيروسات إنفلونزا الطيور تنتشر في الدواجن ، فإن الإصابة المتفرقة بإنفلونزا الطيور بين البشر ليست مفاجئة ، وهو تذكير قوي بأن خطر انتشار جائحة الإنفلونزا مستمر".

ويوجد حاليًا تفشي فيروس  بين الطيور من النوع H5N8، وهو ما  أدى إلى إعدام مئات الآلاف من الدواجن في مختلف البلدان الأوروبية.

في فبراير ، أبلغت روسيا عن أول حالة لتلك السلالة المعينة في البشر .

ولا يُعرف سوى القليل عن الفيروس ، الذي يبدو أنه نادر في الطيور ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) ، ولا يسبب مرضًا خطيرًا.

 

ومع ذلك ، فإن فيروسات إنفلونزا الطيور التي لها تأثير ضئيل على الطيور يمكن أن تكون أكثر خطورة على البشر ، مثل سلالة H7N9 التي قتلت ما يقرب من 300 شخص في الصين خلال شتاء 2016-2017. 

الصحة العالمية تحسم الجدل حول تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

الصين تسجل أول إصابة بسلالة H10N3 من أنفلونزا الطيور

والخطر الأكبر من فيروسات إنفلونزا الطيور هو في إمكانية  أن تتحور بسرعة وتختلط مع سلالات أخرى تنتشر في المزارع أو بين الطيور المهاجرة ، مما يعني أنها يمكن أن تُحدث تغييرات جينية تشكل تهديدًا لانتقال العدوى للبشر.  

 

وصدم  الباحث “بن كاولينج” ، الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج  الصحفيين حين صرح وقال وفق شبكة يورونيوز :" إن الأمر لن يستغرق سوى بضع طفرات قبل أن يكتسب متغير H5N1 القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر ، مما يجعله أولوية قصوى للمراقبة".

وأضاف :"إن الحصول على المعلومات الجينية لمتغير H10N3 سيساعد في تقييم ما إذا كان قريبًا من كونه نوع الفيروس الذي يجب أن نقلق بشأنه".

 

انفلونزا الطيور الفاو هونج كونج فيروس أول حالة إصابة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية قتل مرض فيروس انفلونزا الطيور H5N8 سلالة العدوى انتقال العدوى جائحة H10N3 أول حالة إصابة بشرية بسلالة نادرة سلالات

موضوعات متعلقة

الفطر الأبيض .. مرض جديد يرعب العالم .. فما حكايته

بعد فضيحة التجسس الأمريكي على الأوروبيين.. هل يطمس بايدن خطأه مع الحلفاء

بايدن يكشف حقيقة أخطر تهدد لأمريكا الآن

يوم انقلب فيه كل شيء.. تداعيات مستمرة لزلزال الأول من فبراير في ميانمار.. احتجاجات متواصلة ضد قادة الانقلاب.. ومخاوف كبرى من حرب أهلية مرعبة

قتل 100 إنسان ..حكومة روما تفرج عن السفاح بروسكا.. فما قصته

تحذير قوي في الهند من كورونا.. ونبأ سار رغم الأزمة

إعلان جديد لمنظمة الصحة العالمية عن سلالات كورونا

لا تلعبوا هذه اللعبة.. رد صيني حاسم على بايدن بعد طلب التفتيش عن أصل كورونا

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في ختام اليوم الأربعاء 2-6-2021

الإقتصار على الفاتحة فى قضاء الصلوات الفائتة جائز لهذا السبب

السيسي يوجه بتعزيز الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة

ما هو الوسام الذي أهداه رئيس البرلمان العربي اليوم لـ الرئيس السيسي؟

لـ ضبط قضية هامة.. السيسي يشكر قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة

الإمام الأكبر يتسلم دعوة لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي بروما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

1 أكتوبر يوما للقضاء المصري .. ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي

في الريف ..الحكومة: توحيد سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء بـ٥٠ جنيها

زى النهاردة .. الزمالك يكتسح الأهلي 6-0 فى نهائى كأس مصر

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ