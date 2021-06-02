الصحة العالمية: خطر انتشار جائحة إنفلونزا الطيور مستمر

بعد أول حالة إصابة بشرية بسلالة H10N3 النادرة..

تأكدت إصابة رجل صيني يبلغ من العمر 41 عامًا باعتباره أول حالة إصابة بشرية بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ولم يذكر المسؤولون تفاصيل حول كيفية إصابة الرجل ، لكن يُعتقد أن سلالة H10N3 لا تنتقل بسهولة من البشر إلى البشر.

تعافى مواطن مقاطعة جيانجسو ، الذي تم تشخيص حالته الأسبوع الماضي ، وهو جاهز للخروج من المستشفى.

ولم يعثر تتبع المخالطين على أي حالات إصابة أخرى بالفيروس.

قالت لجنة الصحة الوطنية ببكين (NHC) ، يوم أمس الثلاثاء ، إن أحد سكان مدينة تشنجيانج نُقل إلى المستشفى في 28 أبريل وتم تشخيص إصابته بفيروس H10N3 بعد شهر واحد.

وذكرت اللجنة NHC "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 في العالم. هذه الحالة الأولى لانتقال عرضي بين الطيور الداجنة إلى الإنسان ، ويعد خطر الانتشار الواسع للمرض أمر منخفض للغاية" ، وفقًا لصحيفة جلوبال جلوبال.

وأضافت اللجنة أيضا إن فيروس H10N3 منخفض الإمراض مما يعني أنه لا يسبب أمراضًا خطيرة في الدواجن ومن غير المرجح أن ينتشر بسرعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز للأنباء إنه "في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه "ما دامت فيروسات إنفلونزا الطيور تنتشر في الدواجن ، فإن الإصابة المتفرقة بإنفلونزا الطيور بين البشر ليست مفاجئة ، وهو تذكير قوي بأن خطر انتشار جائحة الإنفلونزا مستمر".

ويوجد حاليًا تفشي فيروس بين الطيور من النوع H5N8، وهو ما أدى إلى إعدام مئات الآلاف من الدواجن في مختلف البلدان الأوروبية.

في فبراير ، أبلغت روسيا عن أول حالة لتلك السلالة المعينة في البشر .

ولا يُعرف سوى القليل عن الفيروس ، الذي يبدو أنه نادر في الطيور ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) ، ولا يسبب مرضًا خطيرًا.

ومع ذلك ، فإن فيروسات إنفلونزا الطيور التي لها تأثير ضئيل على الطيور يمكن أن تكون أكثر خطورة على البشر ، مثل سلالة H7N9 التي قتلت ما يقرب من 300 شخص في الصين خلال شتاء 2016-2017.

والخطر الأكبر من فيروسات إنفلونزا الطيور هو في إمكانية أن تتحور بسرعة وتختلط مع سلالات أخرى تنتشر في المزارع أو بين الطيور المهاجرة ، مما يعني أنها يمكن أن تُحدث تغييرات جينية تشكل تهديدًا لانتقال العدوى للبشر.

وصدم الباحث “بن كاولينج” ، الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج الصحفيين حين صرح وقال وفق شبكة يورونيوز :" إن الأمر لن يستغرق سوى بضع طفرات قبل أن يكتسب متغير H5N1 القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر ، مما يجعله أولوية قصوى للمراقبة".

وأضاف :"إن الحصول على المعلومات الجينية لمتغير H10N3 سيساعد في تقييم ما إذا كان قريبًا من كونه نوع الفيروس الذي يجب أن نقلق بشأنه".