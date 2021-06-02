الرجاء يحدد سعر سفيان رحيمي ..وعروض أوروبية

أكد لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي أن سفيان رحيمي يمتلك القدرة علي اللعب في الاندية الاوروبية .

وأضاف مدرب الرجاء في تصريحات إذاعية: أن قيمة رحيل تساوي 5.6 مليون دولار أمريكي ويعد أحد أبرز اللاعبين في القارة السمراء ويستحق الاحتراف في أوروبا .

وأكمل : رحيمي يمتلك هدة عروض من فرنسا وألمانيا لكن لا شئ رسمي حتي الان ومن الصعب الاحتفاظ باللاعب امام العرض المادي الكبير .

وارتبط اسم سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي باللعب للنادي الاهلي الفترة المقبلة

في وقت سابق كشف رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفيان رحيمي نجم الفريق في ظل تألقق اللاعب مع فريقه.

وأكد الأندلسي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الرحيمي لم يتلقي اي عروض رسميه مشددا أن ما يحدث هو اهتمام بعض الاندية باللاعب

وأضاف أن ما يتردد من الوارد ان يكون من جانب بعض وكلاء اللاعبين او الوسطاء مشددا أن النادي لم يتلقي أي إتصال رسمي في هذا الشان

تابع: النادي ينتظر وصول أي عرض رسمي لبدء المفاوضات والكشف عن شروطه للموافقه على رحيل اللاعب.

وبشأن أي عرض من النادي الأهلي فأكد ان مسؤولي القلعة الحمراء لم يتحدثوا بشكل رسمي أو غير رسمي بشان ضم اللاعب مشددا ان الأهلي في حال رغب في ضم اللاعب عليه ان يرسل عرض رسمي

وأضاف ان الرجاء لا يعرض لاعبيه للبيع ولكن لاعبي الفريق دائما محط اهتمام الاندية مشددا أن رحيمي متالق ولاعب رائع