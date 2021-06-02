مهرجان البحر الأحمر الدولي يستضيف ليالي السينما السعودية في جدة

يستضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عروض ليالي السينما السعودية ليومين من 16 إلى 17 يونيو الجاري.

ويضم الحدث عروضاً أولى لأفلام روائية طويلة إضافة إلى برنامج من أفلام قصيرة معاصرة لمخرجين سعوديين، حيث يقدّم للجمهور العرض العالمي الأول لفيلم "مدينة الملاهي" 2021 لوائل أبو منصور، والعرض العربي الأول لفيلم "أربعون عاماً وليلة" 2020 لمحمد الهليّل ، بحضور مخرجي وطاقم العمل لكل فيلم .

ويسبق الأفلام عرض برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة لمجموعة من المواهب الواعدة وهي: ومتى أنام 2020 لحسام السيد، وموّال تاني 2020 لهشام فاضل، ومن يحرقن الليل 2020 لسارة مسفر، وارتداد 2019 لمحمد الحمود .

وتجمع هذه الاحتفالية الخاصة عشاق السينما وصنّاع الأفلام من مخرجين ومواهب من جميع أنحاء المملكة في جدة موطن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بهدف عرض إبداعات الجيل الجديد الذي يرسم ملامح المشهد السينمائي السعودي الواعد.