أعلنت عنه وزارة الصحة.. إجراء كويتي عاجل لمواجهة كورونا

كشفت صحيفة الراي الكويتية عن اتخاذ السلطات الصحية في البلاد عن اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة عن إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب (VIR-7831) لعلاج حالات (كوفيد-19) الخفيفة إلى المتوسطة مضيفة بذلك خيارا علاجيا جديدا لمرض فيروس كورونا.

ومن جانبه؛ أفاد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر بان دواء «سوتروفيماب» يعتبر من فئة أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة ويستخدم لعلاج حالات (كوفيد-19) الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال (12 سنة وما فوق ويزن 40 كيلوجرامًا على الأقل المعرضين لمخاطر الإصابة).

وذكر البدر أن الدواء يستخدم أيضا لعلاج الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر أو الذين يعانون من حالات طبية معينة، مشيرا الى ان هذا الدواء لا يستخدم لمرضى (كوفيد-19) الذين يتلقون العلاج بالمستشفى أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب إصابتهم بفيروس (كورونا).

وأشار الى ان المدير العام ونائب الرئيس في شركة (جي إس كي) المصنعة للدواء في منطقة الخليج جيزم أكالين أكدت للوزارة أن (سوتروفيماب) سوف يثبت أنه أحد الحلول العلاجية المبتكرة والفعالة في مجموعة أدوات الوقاية والعلاج المستخدمة في الكويت من منطلق الشراكة الوثيقة في تقديم هذه التكنولوجيا الجديدة للمرضى الذين يحتاجون إليها.

وبين البدر أن الدراسات السريرية لدواء سوتروفيماب أظهرت نتائج فعالة حيث خفض من حالات دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 85 في المئة كما انه يتميز بآلية عمله فهو جسم مضاد أحادي النسيلة موجه بشكل خاص ضد البروتين الشائك لـ(- SARS-CoV-2) وهو مصمم لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية.

وقال أيضا أن الكويت تعتبر ثاني دولة تقوم بترخيص هذا الدواء عالميا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى (كوفيد-19) وإتاحتها للمرضى بالكويت في أسرع وقت بعد الانتهاء من موافقات الجهات الرقابية.

وكانت منظمة الغذاء والدواء الأميركية قد أكدت أنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب (كوفيد-19) أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأوكسجين.