نشرة أخبار التوك شو .. عضو فريق اكسفورد : اللقاحات الحالية أثبتت فاعليتها ضد السلالة الأصلية لكورونا .. واستشارى نفسى توضح أهمية استخدام نظام بومودورو للطلاب فى المذاكرة

تناولت برامج التوك شو اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أستاذ فيروسات: هناك وعي عالمي برصد أي فيروس جديد



كشف الدكتور محمد خليفة أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، تفاصيل ظهور أول إصابة بشرية في العالم بمرض انفلونزا الطيور في الصين بسلالة "إتش 10 إن 3".

وأكد «خليفة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن هناك وعي عالمي برصد أي مرض جديد، وهو ما يمنح المواطنين رسالة طمأنة وتوعية لا التخويف.



وأشار أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، إلى أنه لا داعي للقلق ولكن نكون على حذر على غرار ما حدث في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة والحصول على تغذية سليمة.



وأشار إلى أن العلم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل 5 أمراض يجرى تسجيلها منهم 3 أمراض مصدرهم حيواني، وهناك أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ونسبة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان لا تقل عن 75%، وما يحدث في الفترة الأخيرة أن العلم يتقدم فيكتشف أمورا لم نكن نعلمها، ومنذ قديم الأزل توجد هذه الأمراض لكنها تُكتشف الآن".



رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جاهزون لتسليم 8000 وحدة سكنية

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن المدينة مجمع سكني تضم المرحلة الأولى منه 376 عمارة بواقع 9024 وحدة سكنية، إذ بدأ العمل على تدشينها منذ سنة ونصف وفق برامج زمنية مكثفة لكي تنتهي الشركات من الأعمال الموكلة إليها في الفترة المحددة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "نسبة تنفيذ المشروع متقدمة جدا وبلغت 67%، ولدينا ما يقرب من 8 آلاف وحدة جاهزة تماما، وخلال أسبوع أو 10 أيام ستكون الوحدات الأخرى جاهزة، وكل الأعمال المتبقية مقتصرة على الانتهاء من أعمال الزراعة والموقع العام".

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "المدينة سيكون بها مدارس وحضانات وملاعب وأسواق تجارية وتم الانتهاء من كل هذه الأمور بالتوازي مع بناء العقارات، واخترنا المجمع السكني أقرب ما يكون للعاصمة الإدارية رغم أن مدينة بدر هي أقرب مدينة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمسافة بين المجمع السكني والعاصمة الإدارية الجديدة تقدر بـ15 كم أي أن الفترة الزمنية قدرها 10 دقائق بالسيارة، كما سيجرى افتتاح القطار الكهربائي الذي سيفتتح في شهر أغسطس أو اكتوبر".



عضو فريق اكسفورد : اللقاحات الحالية أثبتت فاعليتها ضد السلالة الأصلية لكورونا



قال الدكتور أحمد سلمان عضو فريق جامعة أكسفورد لأنتاج لقاح كورونا، إن اللقاحات المتواجدة حالياً طالما أثبتت فاعليتها ضد السلالة الاصلية و منهم لقاح أسترازنيكا، مضيفاً أن بصورة كبيرة جداً قد تصل لـ 100% هذه اللقاحات سوف تمنع الدخول في الاعراض الشديدة و المضاعفات.



وأضاف " سلمان " خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي أم سي " أن من أشهر السلالات الموجودة حالياً هى السلالة الانجليزية الذي بدأت في "كينت" و سلالة جنوب أفريقيا و البرازيل و هم متشابهتان جداً ، و السلالة الهندية مؤخراً، و السلالة الفيتنامية حالياً، كل هذه السلالات تم نشر أبحاث بخصوصها بأستثناء الفيتنامية لظهورها منذ 4 أيام فقط .

وأوضح عضو فريق جامعة أكسفورد لأنتاج لقاح كورونا، أن فعالية اللقاح تحديداً أسترازنيكا كانت كبيرة وأن دراسة أيضاً نشرت على لقاح" فايزر " أوضحت أنه ما زال محتفظا بقدرته على منع العدوى من الأساس بقدرة عالية جداً.

وأشار إلى أن الانخفاض في الاصابات بصورة أكبر كان في سلالة جنوب أفريقيا و انخفضت الفعالية لمنع الأصابة من الاساس بحوالي 30 لـ 50 %، مضيفاً أن الاهم لدينا هو منع الدخول في الاعراض الحرجة و منع الوفيات و الدخول للمستشفيات.

وأوضح أنه بالنسبة لـ أمان و فاعلية لقاح أسترازنيكا ،فإن اللقاح أمن بشكل كبير جداً و فعال بصورة عالية جداً ، وتم اثباته على أرض الواقع بالفعل ، و تم تصنيع ما يزيد عن مليار و نصف الجرعة ، و تم تطعيم بالفعل على مستوى العالم 92 دولة من حوالى 172 دولة مصرح بأستخدام لقاح استرازنيكا فيهم، و تم تطعيم عن ما يزيد 500 مليون شخص.

خبير عسكري: مشاركة مصر في تدريبات بكل الاتجاهات رسالة ردع

قال اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تشهد تحديات كثيرة مؤخرا، موضحًا أن هناك نزاعات على الغاز الطبيعي في الشرق المتوسط وهو ما يتطلب إجراء حماية من قبل القوات البحرية لذلك فإنها تشترك في عدة تدريبات مع أكثر من دولة مثل فرنسا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن مشاركة مصر في التدريبات بكل الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت واحد دلالة على قدرة مصر على مجابهة التحديات في أي مكان وأي توقيت، وهو ما يمنح رسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر أو محاولة فرض أمر واقع على الدولة المصرية.



وأضاف «العمدة» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "هناك الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، ويتم فيها التعاطي مع المدارس المختلفة من دول الخليج العربي التي يكون أمنها القومي مرتبطا بأمن مصر وفي إطار التعزيز هذه الشراكة والصداقة والتعاون العسكري يتم تنفيذ تدريبات المشتركة".



وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن هناك تهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي متمثلة في إيران ومحاولة فرض هيمنة وسيطرة وتهديد الأمن القومي العربي، لذلك تشارك مصر في تدريبات مع عدة الدول مثل باكستان والإمارات والكويت.

وتابع أن هناك تهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وبخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي المائي وتواجد مصر في عمق القارة الأفريقية ومشاركتها في حل النزاعات وإسكات المبادئ وهي المبادرة التي طرحتها مصر في عام 2019، لذلك تشارك في التدريبات المشتركة لحماية النيل.



وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تتعاون مع البلاد وتستفيد من التكتيكات في المستويات الأدنى والمستويات الأعلى وتتعامل مع كل العناصر التي يربطها معها عناصر مشتركة، فمثلا شاركت مصر في 3 تدريبات مشتركة مع السودان.

استشارى نفسى توضح أهمية استخدام نظام بومودورو للطلاب فى المذاكرة

قالت راندا الطحان أخصائية علم النفس والاجتماع: إن نظام بومودورو يتم استخدامه للطلاب عن طريق استخدام الفواصل فى المذاكرة عن طريق تطبيق فواصل فى المذاكرة لمدة 25 دقيقة .



وأوضحت " الطحان " ، خلال استضافتها ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، أن هذا النظام يعتمد على انهاء أجزاء من المذاكرة خلال 25 دقيقة ثم اخذ استراحة لمدة 10 دقائق ثم يتم استئناف المذاكرة من جديد والذى يبدأ فى استعادة الطالب التركيز والتحصيل من جديد لأن تكدس المعلومات يؤدى إلى نسيانها .



وأشارت إلى أن قدرة استيعاب الفهم والتحصيل 20 دقيقة ولابد من التركيز على منح معلومات معينة للطالب لإدراك ذهنه ومداركه والتركيز على اهم معلومات له ومناقشتها وتحضير كافة المعلومات ومحاولة التحصيل دراسيأ سواء من المدرسين تفاديأ لفكة تكدس المعلومات والبعد عن الحشو والتلقين ومخاطبة المنظومة التكنولوجية الحديثة فى التعليم عن بعد واستخدام مهارة عد تنازلى من 5 إلى صفر لمنع التسويف والتأجيل الطلاب للمذاكرة وتحصيلهم للدروس .

التضامن تفتتح الدورة الثالثة لمعرض "ديارنا للأثاث والمفروشات"..



قال عادل بكساوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتسويق و المعرض، إن معرض " ديارنا " لتجهيز الفتيات و العرائس ، مضيفاً أن هذه الدورة الـ 3 له في معارض الاثاث.

وأوضح " بكساوي " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار " المذاع على قناة " دي أم سي "، أنه تم اطلاق المعرض في محافظة المنيا و محافظة أسيوط و هذا المعرض الثالث ويتم تنفيذه على نطاق اوسع.

وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتسويق و المعرض، أنه ضم في هذا المعرض إلى جانب الاثاث المفروشات اليدوية الخاصة بتجديد الأثاث و تجديد العرائس.

وأشار إلى أن شركة الأزياء الراقية عقدت بروتوكول مع وزارة التضامن في الأجهزة الكهربائية و السلع المعمرة ، لتكون منظومة متكاملة من حيث الأثاث و السلع و المفروشات.