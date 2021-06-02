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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حصوله على وسام القائد..

مايسه عطوة: السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي زاخر بالانجازات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اشادت النائبة مايسه عطوة، عضو مجلس النواب، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك.

 

واكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالانجازات ، كما انه بذل الكثير من الجهود الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة

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وأشارتت عضو مجلس النواب، إلى انه لايمكن لاحد يستطيع ان ينكر حجم الجهود في صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة، كما كان لمصر دور في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة.
 

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان العربي قطاع غزة فلسطين

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