اليوم.. حفل جديد لفرقة الخان بساقية الصاوي

تحيي فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، اليوم “الأربعاء” في تمام الساعة 7:30 مساءً، حفلا جديدا للموسيقى العربية.

تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية.

على جانب اخر تحيي كوكب الشرق أم كلثوم الخميس 3 من يونيو على مسرح ساقية الصاوي حفلا تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر وتغنى فيهما "أمل حياتى" و"القلب يعشق" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

يشار إلى أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى.

كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.