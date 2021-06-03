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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم الاختصار في ذكر الله للإكثار من العدد.. مستشار المفتي يوضح

صدى البلد

"حكم الاختصار في ذكر الله للاكثار من العدد"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك".

 

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإختصار في ذكر الله جائز، كقول: " استغفر الله" بدلًا من: " استغفر الله العظيم و أتوب إليه".

 

وأوضح " عاشور" أن " استغفر الله" وحدها جملة مفيدة ؛يجوز التعبد بها في الذكر، منوهًا: " مع ضرورة عدم الإسراع المبالغ فيه؛ ليتحقق الخشوع والتدبر أثناء الذكر.

 

حكم الأكل والشرب في أثناء قراءة القرآن:

 

نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن قراءة القرآن من أعظم القربات وسببا لجلب الحسنات من الله- عز وجل-، ولذلك لها طقوس أو آداب عند قراءتها.

 

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في رده على سؤال "ما حكم الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن؟" أن من أهم آداب قراءة القرآن الكريم، هو القراءة على طهارة وأن يكون الشخص متوضئا، ويكون مستقبلا للقبلة، ويكون منصتا ومتدبرًا لما يقرأ.

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وأشار إلى أن الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن جائز شرعا، ولكنه ضد احترام وتوقير القرآن لقوله- تعالى- "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب".

 

وذكر أن الكلام أو الأكل والشرب أثناء القراءة لا ينبغي أن نفعله توقيرا وإجلالا للقرآن الكريم ، بل يغلق المصحف إن أراد الكلام أو الأكل ثم يعود إليه مرة أخرى.

قراءة القران دار الإفتاء الذكر حكم الاختصار في ذكر الله

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