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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

صدى البلد

الإنسان في زماننا معرض لتقلبات نفسية واجتماعية قد تؤدي به لاكتئاب طويل ، وإن لم يتدارك الأمر سريعا قد يدفعه الاكتئاب دفعاً لإنهاء حياته ، وربما يؤدي في احسن حالاته إلى عزلة اجتماعية ينتج عنها مآسي نفسية خطيرة
 صاحب الاكتئاب إما أن ينفجر، وإما أن يبحث عن العلاج لهذا الأمر، 
أسباب الاكتئاب ،كثيرة منها

- كثرة الضغوط النفسية التي فرضتها الحياة الصعبة والمشكلات الاجتماعية المختلفة.
- عدم الالتزام بالهدي النبويِّ والبعد عن الطاعات.
- الرفقة السيئة وعدم مرافقة الأخيار.
- هجر القرآن الكريم وعدم العمل بما فيه من أحكام.
- الاهتمام المبالغ فيه بالمشاكل وإعطاؤها قدرًا كبيرًا من التفكير أكثر مما يجب.
- عدم استشارة أصحاب الخبرة والعلماء
على الإنسان قدر الإمكان أن يبتعد عن الضغوط النفسية ما أمكنه ، وكثرة التفكير المبالغ فيه قد يؤدي لانفجار الدماغ وقد يحدث أمراضا حسية خطيرة كالجلطة وارتفاع الضغط وربما الشلل النصفي
قد يصيبك الاكتئاب لفقدان وظيفة أو رسوب في الامتحان أو فقدان عزيز 
يمكنك التغلب على كل ماسبقب ما يلي:
أولا: باليقين في الله تعالى والإيمان بان ما يحدث في حياتك خاصة وفي الكون عامة إنما هو من تقدير الله سبحانه 
الذي يهون عليك فاجعة الموت لأحد أحبابك هو التعلق بالله، والذي يهون عليك خسارة وظيفتك مع الاجتهاد والسعي الإيمان بأن الله يقدر لك خيرا مما تمنيت

ثانيا: يمكنك علاج الاكتئاب بالابتعاد عن رفقة السوء ممن يزينون لك المعاصي واقتراف الشهوات ، قال تعالى: {الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلًّا الْمُتَّقِينَ}[الزخرف:67]، وقال عزَّ وجلَّ: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا}[الفرقان: 27- 29]، فالصديق هو الذي يترك الأثر البارز في نفس صديقه سواء بالخير أو الشر. رفقاء السوء تأثيرهم يكون شديدا على الإنسان غير الملتزم، وربما الملتزم إن انسحب في طريقهم
ابتعد فوراً عن كل من يبعدك عن طريق الله وخدمة الناس، ويسبب لك كثرة المشاكل مع الناس
الابتعاد عن هؤلاء ليس بالأمر الهين وقد يصيبك بالاكتئاب والعزلة ويسبب لك ضيقا في الصدر ، ولكن تذكر أن الجراحة لاستصال ورم مهمة لشفاء بقية الجسد.

- التزام الصحبة الصالحة، فإنها تقرب العبد من الله تعالى، وتهوِّن عليه الضغوط النفسية، وتساعده في حل مشاكله
الصحبة الصالحة هي أساس الحياة السعيدة، كما سعد كثير من الخلق بأصحاب أكثر من الإخوة والأبناء، الصاحب الجيد ركيزة للإنسان ومنجد له وقت الأزمات 
كلما ضاقت على الإنسان حياته فإنه يبحث عمن يفضفض له ويتكلم معه، وليس الأمر بكثرة الأصحاب وإنما بنوعية من نختارهم الصديق الصالح والرفقة الحسنة من أسباب سعادة القلب وشفاء الجسد ، لن يخرج الإنسان من حالة الوهم والقلق والاكتئاب إلا من خلال توائم الروح والقلب.
ثالثا: استشارة الطبيب فورا عند الوهم والخوف والاكتئاب ، ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي من الآخرين
المرض ليس عيبا في حد ذاته، وإنما العيب من الخوف من علاجه ، المرض النفسي خطره أكبر من المرض الحسي 
نسأل الله السلامة.

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