220 مليون عاطل..العمل الدولية: سوق الوظائف العالمية لن تتعافى قبل 2023

قالت منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن يظل 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل على مستوى العالم خلال العام الحالي، وهو ما يزيد كثيرا عن مستويات ما قبل الجائحة، في ظل تعافي ضعيف لسوق العمل يفاقم التفاوت الحالي.



وتتوقع المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحسنا ليهبط العدد إلى 205 ملايين عاطل في العام المقبل، ولكنه مستوى لا يزال أعلى من 187 مليونا سُجلت في 2019 قبل الضرر الكبير الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا.



ووفقا لنماذج منظمة العمل، يضاهي ذلك معدل بطالة عالمية 6.3% لهذا العام، يهبط إلى 5.7% العام المقبل وإن ظل أعلى من معدل ما قبل الجائحة البالغ 5.4% في 2019.

وقالت المنظمة في تقرير عن آفاق التوظيف والآفاق الاجتماعية في العالم في 2021 "نمو التوظيف سيكون غير كاف لتعويض الخسائر التي حدثت حتى عام 2023 على الأقل".



وقدرت المنظمة أن خسائر ساعات العمل في عام 2020 مقارنة بعام 2019 تعادل ما يصل إلى 144 مليون وظيفة بدوام كامل في 2020 ، وعجز يظل عند 127 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.

وأشار التقرير إلى أن النساء والشبان والملياري شخص العاملين في قطاعات غير رسمية هم الأكثر تضررا، إذ يزيد حاليا عدد العاملين في شتى أنحاء العالم الذي يصنفون كفقراء أو يعانون من فقر مدقع بواقع 108 ملايين مقارنة بعام 2019.