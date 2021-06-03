عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

60 % من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"

ارشيفية
ارشيفية

أقرت شركة "نستله"، أكبر شركة للأغذية في العالم، في وثيقة داخلية أن أكثر من 60% من منتجاتها الغذائية والمشروبات السائدة لا تلبي "تعريفاً معترفاً به للصحة"، وأن "بعض منتجاتها لن تكون أبداً صحية" بغض النظر عن مقدار التحديث الذي تقوم به الشركة.


تم تداول عرض تقديمي بين كبار المديرين التنفيذيين في وقت مبكر من هذا العام، شاهدته صحيفة فاينانشال تايمز، والذي يذكر أن 37% فقط من أطعمة ومشروبات نستله من حيث الإيرادات، باستثناء منتجات مثل أغذية الحيوانات الأليفة والتغذية الطبية المتخصصة، تحقق تصنيفاً أعلى من 3.5 تحت تصنيف نجمة الصحة الأسترالية.


ويقوم هذا النظام بتسجيل الأطعمة من خمس نجوم ويستخدم في البحث من قبل مجموعات دولية مثل مؤسسة تمكين الغذاء the Access to Nutrition Foundation.


وتصف شركة نستله، وهي الشركة المصنعة لمنتجات كيت كات، وماجي، ونودلز، درجة 3.5 نجمة بأنها "تعريف معترف به للصحة".


وضمن محفظتها الإجمالية من الأطعمة والمشروبات، فشلت حوالي 70% من منتجات نستله الغذائية في تلبية هذا الحد، بحسب العرض التقديمي، إلى جانب 96% من المشروبات - باستثناء القهوة النقية - و99% من محفظة نستله للحلويات والآيس كريم.


وسجلت المياه ومنتجات الألبان نتائج أفضل، حيث بلغ 82% من المياه و60% من منتجات الألبان الحد الأدنى.


كما كُتب في العرض التقديمي: "لقد أجرينا تحسينات كبيرة على منتجاتنا.. لكن محفظتنا ما زالت دون المستوى مقابل التعريفات الخارجية للصحة في مشهد يتصاعد فيه الضغط التنظيمي وطلبات المستهلكين".


وتستثني البيانات حليب الأطفال وأغذية الحيوانات الأليفة والقهوة وقسم العلوم الصحية الذي يصنع الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة. وهذا يعني أن البيانات تمثل حوالي نصف إجمالي الإيرادات السنوية لشركة نستله البالغة 103 مليارات دولار.


تأتي هذه النتائج في وقت يكافح صانعو الطعام حملة عالمية لمكافحة السمنة وتعزيز الأكل الصحي. كما يدرس المسؤولون التنفيذيون في نستله الالتزامات الجديدة المتعلقة بالتغذية ويهدفون إلى الكشف عن خطط هذا العام.


وتعمل المجموعة أيضاً على تحديث معايير التغذية الداخلية الخاصة بها، والمعروفة باسم مؤسسة نستله الغذائية، والتي تم تقديمها في عهد الرئيس التنفيذي السابق بيتر برابيك-ليتماثي، الذي وصف شركة نستله بأنها "شركة تغذية وصحة وعافية".


أقر مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي، بأن المستهلكين يريدون نظاماً غذائياً صحياً، لكنه رفض المزاعم القائلة بأن الأطعمة "المصنعة"، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة نستله وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، تميل إلى أن تكون غير صحية.


من جانبها، قالت نستله إنها "تعمل على مشروع على مستوى الشركة لتحديث استراتيجيتها الرائدة في مجال التغذية والصحة".

 

ترشيحاتنا

تعليق حق إيران في التصويت بالأمم المتحدة

بعثة الزمالك لكرة السلة تصل القاهرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

شاهد.. صورة وثيقة حكومة لابيد والقائمة العربية الموحدة التي أطاحت بنتنياهو

الصحة: تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 42 حالة وفاة

نثمن جهود الرئيس السيسي.. نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر خاضت 4 حروب من أجلنا

قطيع من الأفيال تهاجم الصين وتسبب خسائر قيمتها 1.1 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

البابا تواضروس يشكل لجنة لمتابعة أزمة وادي الريان

لمدة 5 سنوات.. تنظيم الكهرباء يزف بشرى بشأن ثبات الأسعار ..فيديو

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

شوفت صور بتقول كدا..أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد

عريس في ورطة.. العروس توفيت يوم الزفاف.. وشقيقتها تستكمل مراسم الحفل

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ