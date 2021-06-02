زيارة عاجلة لملك الأردن لهذه المنطقة

بالملابس العسكرية..

زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرتديا زيه العسكري مسجد الشريف الحسين بن علي (معان الكبير) في محافظة معان الذي تم ترميمه حديثا.

وبحسب موقع "هلا الإخباري " فيعد مسجد الشريف الحسين بن علي من أكبر مساجد المملكة ومن أقدمها.

وبُني المسجد عام 1942 ويتسع لقرابة 3 آلاف مصلٍ، ويتكون من ثلاثة طوابق وعدة قاعات ومركز إسلامي.

جانب من زيارة الملك عبد الله

وفي سياق آخر؛ كانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصدرت ، اليوم الأربعاء، قرارا عاجلا بمنع دخول أي شاحنة إليها بدءا من منتصف الشهر الحالي ما لم يكن سائقها حاصلا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كحد أدنى.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ فقد قال رئيس مجلس المفوضين بالسلطة المهندس نايف بخيت، في تصريح صحفي، إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخطة الشاملة الموضوعة لتحويل منطقة العقبة إلى منطقة آمنة من الوباء بقطاعاتها كافة، ومنها قطاع النقل البري وخدماته.

وحث بخيت شركات النقل وسائقي الشحن القادمين إلى مدينة العقبة إلى التسجيل على منصة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.

وذكر رئيس مجلس المفوضين أن الخطة الحكومية تهدف للوصول إلى صيف آمن.