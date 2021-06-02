عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالملابس العسكرية..

زيارة عاجلة لملك الأردن لهذه المنطقة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني مرتديا زيه العسكري  مسجد الشريف الحسين بن علي (معان الكبير) في محافظة معان الذي تم ترميمه حديثا.

 

وبحسب موقع "هلا الإخباري " فيعد مسجد الشريف الحسين بن علي من أكبر مساجد المملكة ومن أقدمها.

 

وبُني المسجد عام 1942 ويتسع لقرابة 3 آلاف مصلٍ، ويتكون من ثلاثة طوابق وعدة قاعات ومركز إسلامي.

جانب من زيارة الملك عبد الله 

وفي سياق آخر؛ كانت  سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصدرت ، اليوم الأربعاء، قرارا عاجلا بمنع دخول أي شاحنة إليها بدءا من منتصف الشهر الحالي ما لم يكن سائقها حاصلا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كحد أدنى.

 

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ فقد قال رئيس مجلس المفوضين بالسلطة المهندس نايف بخيت، في تصريح صحفي، إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخطة الشاملة الموضوعة لتحويل منطقة العقبة إلى منطقة آمنة من الوباء بقطاعاتها كافة، ومنها قطاع النقل البري وخدماته.

 

txt

الأردن..تحويل باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة

txt

الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في مجال سيادة القانون

وحث بخيت شركات النقل وسائقي الشحن القادمين إلى مدينة العقبة إلى التسجيل على منصة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.

 

وذكر رئيس مجلس المفوضين أن  الخطة الحكومية تهدف للوصول إلى صيف آمن.

الأردن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني مسجد الشريف الحسين بن علي

موضوعات متعلقة

حزمة قرارات عاجلة من ملك الأردن لدعم المسجد الأقصى وقطاع غزة

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن طفلة مصابة في قطاع غزة

ترشيحاتنا

اقتصادية النواب: 800 ألف فرصة عمل للشباب العام المقبل لهذه الأسباب

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

الذهب يتراجع مع تقدم الدولار وعوائد السندات الأمريكية

الكشكي: القاهرة استطاعت تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية ..فيديو

نقيب المحامين: تحويل 3 ملايين و500 ألف جنيه دمغة محاماة لحساب النقابة

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا للأزمة .. نجم الزمالك بديلا لـ محمد الشناوي فى أولمبياد طوكيو

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

خالد الغندور يُحيي ذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6-0

متحرشين ولازم يتفضحوا.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

حريق التتش .. تفاصيل ساعات الرعب فى الأهلي وهرج ومرج الأعضاء| فيديو

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا مشاجرة قرية أبوحزام بنجع حمادي إلى 14 قتيلا ومصابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ