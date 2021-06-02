عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري في "شندويل واقصاص"

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية بعض مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقريتي "شندويل البلد، واقصاص" بمركز المراغة.

وذلك بحضور الدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بالديوان العام.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية شندويل، مشيرا إلى أن المركز يأتي ضمن 19 مركز خدمات مواطنين جاري إنشائها على مستوى المحافظة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري  "حياة كريمة ".

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاختبارات العملي والامتحانات النهائية بـ المعهد الفني للتمريض

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ المشروع وإقامة المجمع بأعلى معايير الجودة لخدمة المواطنين بالقرية والقرى المجاورة، ثم تفقد نائب المحافظ أعمال تنفيذ شبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحي بقرية اقصاص.

وأكد "القاضي" أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري في توفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

سوهاج حياة كريمة المبادرة الرئاسية الخدمات البنية التحتية الريف المصري

موضوعات متعلقة

افتتاح 4 قاعات جديدة بـ آداب سوهاج بتكلفة مليون و500 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اقتصادية النواب: 800 ألف فرصة عمل للشباب العام المقبل لهذه الأسباب

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

الذهب يتراجع مع تقدم الدولار وعوائد السندات الأمريكية

الكشكي: القاهرة استطاعت تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية ..فيديو

نقيب المحامين: تحويل 3 ملايين و500 ألف جنيه دمغة محاماة لحساب النقابة

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا للأزمة .. نجم الزمالك بديلا لـ محمد الشناوي فى أولمبياد طوكيو

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

خالد الغندور يُحيي ذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6-0

متحرشين ولازم يتفضحوا.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

حريق التتش .. تفاصيل ساعات الرعب فى الأهلي وهرج ومرج الأعضاء| فيديو

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا مشاجرة قرية أبوحزام بنجع حمادي إلى 14 قتيلا ومصابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ