نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري في "شندويل واقصاص"

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية بعض مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقريتي "شندويل البلد، واقصاص" بمركز المراغة.

وذلك بحضور الدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بالديوان العام.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية شندويل، مشيرا إلى أن المركز يأتي ضمن 19 مركز خدمات مواطنين جاري إنشائها على مستوى المحافظة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ المشروع وإقامة المجمع بأعلى معايير الجودة لخدمة المواطنين بالقرية والقرى المجاورة، ثم تفقد نائب المحافظ أعمال تنفيذ شبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحي بقرية اقصاص.

وأكد "القاضي" أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري في توفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.