موانئ مصر تضع شروطا لدخول البضائع بدءاً من أول يوليو.. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستحظر دخول أي بضائع مشحونة من الخارج للموانئ المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وقال مستشار الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS خالد ناصف، في مقابلة مع "العربية" إن تطبيق هذا النظام، مهم من عدة جوانب، لرفع الموثوقية بهوية المصدرين ونوعية البضائع بجانب التخلص من الرواكد "من بضائع مهملة في الموانئ" التي يترك بعضها منذ مدة 20 عاماً.

وكشف أن 4100 شركة سجلت في النظام المعتمد على تطبيقات "بلوك تشن" وفيه موثوقية عالية، منها 537 شركة استخرجت رقم مرجعي لشحنات، سيكون موثقا على مختلف مستندات الشحن لهذه البضائع.

وأضاف أن نظام التسجيل المسبق، هو استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد.

يذكر أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية.