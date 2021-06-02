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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد سياسي: الإجراءات الصعبة لبرنامج الإصلاح أوقفتنا على أرض صلبة..فيديو

دكتور كريم العمدة
دكتور كريم العمدة أستاذ الأقتصاد السياسي

قال دكتور كريم العمدة أستاذ اقتصاد سياسي إننا حاليا نجني الثمار من برنامج الإصلاح الإقتصادي على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان له قدرة على تحمل الصدمات.

 

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن توقف النشاط الإقتصادي في عام 2020 أثر بشكل كبير ولكن على الرغم من ذلك تحمل الاقتصاد المصري هذا العام الصعب.

 

وتابع  أستاذ الاقتصاد السياسي أن أغلب دول العالم حققت معدل نمو سلبيا وتعرض سعر العملة المحلية لإنخفاض بأغلب دول العالم والجنيه كان مستقرا أمام الدولار الأمريكي 

 

وأشار العمدة إلى أن الإجراءات الصعبة لبرنامج الإصلاح الأقتصادي هي من جعلتنا نقف على أرض صلبة .

 

الدولار الأمريكى الإقتصاد المصرى الإقتصاد السياسي العملة المحلية الاقتصادي

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