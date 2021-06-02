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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين عام "المحامين" يوجه نصائح للشباب الجدد خلال جلسة حلف اليمين

جانب من فاعليات جلسة
جانب من فاعليات جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية لشباب المحامين الجدد، لنقابات الوجه القبلي، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بحضور الأمين العام للنقابة حسين الجمال، ومحمد الكسار ومحمد راضي مسعود عضوي المجلس.

 

وأكد الأمين العام للنقابة، أن المجلس نقيبًا وأعضاء متمسك بتخريج جيل جديد من شباب المحامين يتحمل رسالة المحاماة وذلك من خلال إعدادهم بمعهد المحاماة، لأن المحاماة جيل يسلم جيل، مضيفا: "ما تعلمناه نحن يجب أن تتعلموه أنتم، لأن ليسانس الحقوق والدراسة الأكاديمية في الجامعة غير كاف للنجاح في المحاماة لأنها ممارسة عملية".

 

وأضاف "نصوص القانون متواجدة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنقي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي"، شارحا الأدلة المادية الصادرة عن الجهات الرسمية كالطب الشرعي، والأدلة الجنائية.

 

وقال الأمين العام للنقابة للمحامين الجدد "اليوم تاريخي بالنسبة لكم، فبعد حلف اليمين سوف تنتقلون لمرحلة جديدة، وكل فرد منكم سيكون مسئول مسئولية كاملة أمام الله، نفسه، المجتمع، النقابة، والمؤسسات الرسمية في الدولة، لأن الرسالة التي ستباشرها ستتعامل فيها مع كل المؤسسات أثناء تأدية عملك، وكذلك لا يوجد مؤسسة إلا وبها إدارة قانونية مسئولة عن سياسة المؤسسة وتطابق القرارات الصادرة مع القوانين المختلفة".

 

وأكد الجمال على أن الأخلاق أساس النجاح في أي عمل، فوصف الله تعالى النبي الكريم في القرآن بقوله: "أنك لعلى خلق عظيم"، وهو ما يدل على أهميتها وأنها أساس الكون وتسبق العلم، مشيرا إلى أن الدراسة في معهد المحاماة عملية، حتى تكونوا محامين ممارسين مدركين لأهمية رسالة المحاماة، ملمين بكافة فروع القانون.

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نقابة المحامين تعلن بدء دورة المحاماة الرابعة

 

وكانت النقابة العامة للمحامين أعلنت في وقت سابق، بدء دورة معهد المحاماة الرابعة بالقاهرة الكبرى يوم الأربعاء الموافق 2 / 6 / 2021 بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، مقرر معهد المحاماة.

 

وقال حسين الجمال، إن الدورة تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وتبدأ المحاضرات من الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ـ يوم الأحد: (شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان).  

ـ (شمال القاهرة وحلوان) من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية.

ـ (جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة) من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا.

ـ يوم الأربعاء: (شبرا الخيمة، وبنها، وشمال الجيزة، و6 أكتوبر).

ـ (شبرا الخيمة وبنها) من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية.

ـ (شمال الجيزة و6 أكتوبر) من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا.

 

نبهت النقابة على أن  الحضور يكون فقط المدرجة أسماؤهم في كشوف النقابات الفرعية، والذين تم إدراج أسمائهم وفقًا لأقدمية القيد.

 

وأوضحت أن من لم يجد اسمه في الكشف فقد تم تسجيله في الدورة الخامسة، التي تنطلق عقب انتهاء الدورة الحالية وستعلن الدورات في النقابات الفرعية فيما بعد.

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الامين العام نقابة المحامين شباب المحامين المحامين حسين الجمال

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