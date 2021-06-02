26 لاعبا فى قائمة منتخب روسيا للمشاركة فى يورو 2020

أعلن المدرب ستانيسلاس تشيرتشيسوف المدير الفنى لمنتخب روسيا اليوم الأربعاء، قائمة الدب الروسي تمهيدا للمشاركة ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

واختار مدرب الدب الروسي 26 لاعبا فى قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات يورو 2020 والمقرر إقامتها من 11 يونيو الجاري وحتى 11 يوليو القادم.



ويشارك منتخب الدب الروسي ضمن منافسات المجموعة الثانية رفقة منتخبات بلجيكا والدنمارك وفنلندا.



وجاءت قائمة الـ 26 لاعبا روسيا على النحو التالي:



فى حراس المرمى: أنطون شونين وماتفي سافونوف ويوري ديوبين.



فى خط الدفاع : جورجي جيكيا وإيجور ديفييف وماريو فرنانديز ويوري جيركوف وفياتشيسلاف كرافاييف وفيدور كودرياشوف وأندريه سيميونوف.



منتصف الميدان : دميتري بارينوف وريفات جماليتدينوف وألكسندر جولوفين ودانييل فومين ورومان زوبنين وماكسيم موخين وأليكسي إيونوف ودالير كوزياييف وأندريه موستوفوي وماجوميد أوزدويوف ودينيس ماكاروف وأليكسي ميرانتشوك ودينيس تشيرشيف.



فى خط الهجوم : أرتيم دزيوبا وأنطون زابولوتني وألكسندر سوبوليف.



