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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ 15 يونيو..

تأجيل موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسان زكي، اليوم الأربعاء، تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة ليصبح يوم 15 يونيو الجاري.

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وقال زكي إنه تقرر تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي كان من المقرر يوم ٨ يونيو الجاري في الدوحة  بناء علي طلب من قطر لمدة اسبوع علي أن يعقد يوم ١٥ الجاري بدأت الترتيبات.

 

وكان صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم 8 يونيو المقبل في الدوحة، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

 


وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.


 

تجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.

جامعة الدول العربية اجتماع وزراء الخارجية العرب دولة قطر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

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