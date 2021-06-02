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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكثر سلالات فيروس كورونا خطورة.. تعرف عليها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تحدث متغيرات الفيروسات عندما يكون هناك تغيير - أو طفرة - في جينات الفيروس، كما أن طبيعة فيروسات الحمض النووي الريبي مثل فيروس كورونا تتطور وتتغير تدريجياً. 

الطفرات في الفيروسات - بما في ذلك الفيروس التاجي المسبب لوباء COVID-19 - ليست جديدة ولا غير متوقعة، فكل فيروسات “الرنا” تتطور بمرور الوقت ، بعضها أكثر من البعض الآخر. 

على سبيل المثال ، تتغير فيروسات الإنفلونزا كثيرًا ، ولهذا يوصي الأطباء بالحصول على لقاح جديد ضد الإنفلونزا كل عام ".

وكان اول اكتشاف لـ فيروس كورونا في الصين، ويشير إلى أنه تم اكتشاف نسخة متحورة من فيروس كورونا في جنوب شرق إنجلترا في سبتمبر 2020، وسرعان ما أصبح هذا البديل ، المعروف الآن باسم B.1.1.7 ، هو الإصدار الأكثر شيوعًا من فيروس كورونا في المملكة المتحدة ، حيث يمثل حوالي 60٪ من حالات COVID-19 الجديدة في ديسمبر، وإنه الآن الشكل السائد لفيروس كورونا في بعض البلدان.

 

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ظهرت أشكال مختلفة في البرازيل وكاليفورنيا ومناطق أخرى، وقد يكون لمتغير يسمى B.1.351 ، والذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا ، القدرة على إعادة إصابة الأشخاص الذين تعافوا من الإصدارات السابقة من فيروس كورونا.

كما قد يكون أيضًا مقاومًا إلى حد ما لبعض لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير، ومع ذلك ، يبدو أن اللقاحات الأخرى التي يتم اختبارها حاليًا توفر الحماية من المرض الشديد للأشخاص المصابين بـ B.1.351.

ولم يتم إثبات أن المتغير B.1.351 يسبب مرضًا أكثر خطورة من الإصدارات السابقة، ولكن هناك احتمالا أن يمنح الأشخاص الذين نجوا من الفيروس التاجي الأصلي جولة أخرى من COVID-19 المعتدل .

المصدر hopkinsmedicine

 

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