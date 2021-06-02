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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكشكي: القاهرة استطاعت تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية ..فيديو

فلسطين
فلسطين

قال جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي إن التحرك المصري ودعم قطاع غزة علامات مضيئة في تاريخ الدولة المصرية تجاه هذه القضية.

 

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وأضاف الكشكي خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن ما حدث من فترات ماضية بداية من فتح معبر رفح لأجل غير مسمى لإستقبال المصابين وتواجد المصابين الفلسطينيين بمستشفيات سيناء وإرسال الوفود المصرية هو ما يصب بصالح القضية الفلسطينية.

 

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي  بكل تأكيد أن القاهرة استطاعت أن تغير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية وهناك آليات واستراتيجيات لتحول عالمى ودولي وإقليمي بشهادة جميع الأطراف.

 

وأشار الكشكي إلى أنه لا تستطيع أى جهة غير مصر لم شمل الفصائل الفلسطينية وهي تمثل الخطة الحيوية والإستراتيجية لاستئناف المفاوضات وتوحيد الفلسطينيين. 

 

 

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