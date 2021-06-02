محافظ الإسماعيلية يعلن عن موعد انطلاق منظومة الجمع السكني

خلال تفقد أكبر مصنع لتدوير القمامة

أجرى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بطريق الإسماعيلية – السويس، والذى يضم خطي إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا في الساعة لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا.



وخلال الجولة، أشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع القائمين على العمل والمشرفين على المشروع، معلنا بشري سارة لأهالي للمحافظة بانطلاق منظومة الجمع السكني خلال يوليو المقبل.

كما أشار المحافظ، إلى أن مصنع تدوير القمامة بابو بلح، يعد محورا أساسيا ضمن محاور منظومة النظافة ويعد إنجازا كبيرا يضاف إلى ملف الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.

ينتج مصنع تدوير القمامة، نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا الى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.



ويدار المصنع بمعرفة أحدى بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية المتخصصة التى تتولى تشغيل وإدارة المصنع و تطبيق المنظومة الجديدة للجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة وفقا لبروتوكولات التعاون بين المحافظة والشركة الذى تم توقيعة فى شهر مارس الماضى.

وخلال الزيارة، أجرى المحافظ ومرافقوه من القيادات التنفيذية بصحبة المهندس كريم السبع اللرئيس التنفيذى لمجلس إدارة مصنع تدوير القمامة والمخلفات، جولة ميدانية داخل المصنع تفقدوا خلالها المعامل وكافة خطوط الإنتاج ومتابعة مراحل تدوير القمامة والمخلفات من لحظة دخولها للمصنع وصولا للمنتج النهائى والذى يتراوح من 5 إلى 6 آلاف طن من مادة الـ R.D.F شهريا والتى تستخدم كوقود بديل لمصانع الأسمنت.