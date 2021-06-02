خلال تفقد أكبر مصنع لتدوير القمامة
محافظ الإسماعيلية يعلن عن موعد انطلاق منظومة الجمع السكني
أجرى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بطريق الإسماعيلية – السويس، والذى يضم خطي إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا في الساعة لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا.
وخلال الجولة، أشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع القائمين على العمل والمشرفين على المشروع، معلنا بشري سارة لأهالي للمحافظة بانطلاق منظومة الجمع السكني خلال يوليو المقبل.
كما أشار المحافظ، إلى أن مصنع تدوير القمامة بابو بلح، يعد محورا أساسيا ضمن محاور منظومة النظافة ويعد إنجازا كبيرا يضاف إلى ملف الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.
ينتج مصنع تدوير القمامة، نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا الى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.
ويدار المصنع بمعرفة أحدى بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية المتخصصة التى تتولى تشغيل وإدارة المصنع و تطبيق المنظومة الجديدة للجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة وفقا لبروتوكولات التعاون بين المحافظة والشركة الذى تم توقيعة فى شهر مارس الماضى.
وخلال الزيارة، أجرى المحافظ ومرافقوه من القيادات التنفيذية بصحبة المهندس كريم السبع اللرئيس التنفيذى لمجلس إدارة مصنع تدوير القمامة والمخلفات، جولة ميدانية داخل المصنع تفقدوا خلالها المعامل وكافة خطوط الإنتاج ومتابعة مراحل تدوير القمامة والمخلفات من لحظة دخولها للمصنع وصولا للمنتج النهائى والذى يتراوح من 5 إلى 6 آلاف طن من مادة الـ R.D.F شهريا والتى تستخدم كوقود بديل لمصانع الأسمنت.