بالأسود.. سهر الصايغ تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سهر الصايغ عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سهر الصايغ بالأسود من أحدث جلسة تصوير لها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : اش هالجمال - مشاء الله - قمر .

وشاركت الفنانة سهر الصايغ فى مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عنانى، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.