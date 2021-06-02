قبل انطلاق بطولة العالم .. "دولي الجمباز" يشيد باللاعبين المصريين

أشاد الاتحاد الدولي للجمباز عبر موقعه الرسمي باللاعبين المصريين «عمر محمد» و«زياد خاطر» و«زينة إبراهيم» و«فرح حسين» لنجاحهم على مستوى الأجهزة الفردية خلال التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبيات طوكيو 2020 والتي استضافتها مصر مؤخرا.



وأشاد الاتحاد الدولي للعبة باستضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفني والتي تنطلق في الفترة بين 3 حتي 6 يونيو الجاري بمشاركة نجوم الجمباز العالميين بجانب النجوم المصريين، ومن بينهم عدد من الحاصلين على ميداليات في بطولات عالم سابقة ومنهم الفريق الأوكراني بقيادة إليا كوفتون وأناستاسيا باشونسكا.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني تقام لأول مرة في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر وتشارك فيها 16 دولة وهي:



أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والاردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا و أوكرانيا ومصر البلد المنظم.