استجابة لشكاوى االمواطنين..محافظ قنا يكلف برفع أطنان من تراكمات القمامة بـ قوص|صور

أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء المتراكمة فى عدد من المناطق المتفرقة بالمدينة خاصة منطقة العمارات السكنية على طريق قرية المقربية.

جاء ذلك علي هامش جولة ميدانية مفاجئة، لمحافظ قنا، بمدينة قوص وعدد من القري التابعة لها، استجابة لشكوى أحد المواطنين من تراكم كميات القمامة بمنطقة الشعارين.

كما وجه محافظ قنا، بإزالة مخزن مخالف للخردة مُقام وسط العمارات السكنية مما يؤثر على صحة المواطنين القاطنين بتلك العمارات.

وأمر محافظ قنا، مسئولى الوحدة المحلية برفع التراكمات وعمل سور للمنطقة لمنع تكرار إلقاء القمامة من قِبل المواطنين، مشدداً على تحرير محاضر ضد كل من يقوم بإلقاء القمامة فى غير الأماكن المخصصة لها وأتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين.



وأكد الداودي، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد اليومي بالشوارع لرصد أية مخالفات و اتخاذ اللازم بشأنها، كما حث المواطنين على التعاون مع المسئولين من خلال وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها حتى يتثنى لهم رفعها بشكل يومي طبقا لمنظومة النظافة بالوحدة المحلية.

محافظ قنا يأمر برفع كميات قمامة في أماكن متفرقة

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