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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المحامين: تحويل 3 ملايين و500 ألف جنيه دمغة محاماة لحساب النقابة

رجائى عطية نقيب المحاميين
رجائى عطية نقيب المحاميين ورئيس اتحاد المحاميين العرب

صرح رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بأنه حول إلى حساب النقابة العامة للمحامين، مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه قيمة دمغة المحاماة، من الشركة المسئولة عن دمغة المحاماة الإلكترونية.

وأوضح نقيب المحامين أن التحويل  عن الفترة من 01/03/2021 حتى 31/03/2021 ، علمًا بأنه سوف يتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت.

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إعلان نقابة المحامين عن فتح باب التقدم لجوائز النقابة

أعلنت نقابة المحامين في وقت سابق، عن فتح باب التقدم لجوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي؛ وذلك للمبدعين من المحامين في مجالات القانون الجنائي، الإداري، المدني بمختلف فروعه، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتبلغ قيمة الجوائز 150000 (مائة وخمسون الف جنيه) موزعة كالآتي:

الجائزة الأولى في كل مجال 30000 جنيه 
الجائزة الثانية في كل مجال 15000 جنيه
الجائزة الثالثة في كل مجال 5000 جنيه

على أن يتم نشر الموضوعات الفائزة وكافة الموضوعات المتميزة تباعا في مجلة المحاماة.

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شروط التقدم للجائزة

يكون التقدم للجائزة وفقا للقواعد الآتية:

- أن يكون المتقدم من المحامين المشتغلين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين لاشتراك 2021.

- ألا تزيد درجة قيد المتقدم على الاستئناف وألا يزيد عمره في تاريخ غلق باب التقدم على أربعين عاما.

- أن تكون المادة المقدمة اضافة متميزة  واثراء للمكتبة القانونية في الموضوع محل البحث وخاصة في الجانب التطبيقي والعملي منه.

- ألا تقل عدد صفحات الموضوع عن مائة صفحة ولا تزيد على مائة وستين صفحة بحجم A4  بالخط المعتاد لطباعة الكتب والرسائل العلمية .

- ألا يكون قد سبق نشر ذات الموضوع محل التقدم للجائزة بأي وسيلة من وسائل النشر المطبوعة أو الالكترونية.

-  ألا يكون قد سبق تقديمه كله أو جزء منه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى ، وأن يقر المتقدم بذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المكتب الفني لنقيب المحامين في الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

- على المتقدم أن يقدم ثلاث نسخ من إنتاجه مطبوعة، ونسخة على أسطوانة مدمجة أو أي وسيط الكتروني .

نقيب المحامين رجائي عطية النقابة العامة للمحامين جوائز النقابة اتحاد المحامين العرب

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