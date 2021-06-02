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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاكتشاف مواهب جديدة.. "زد إف سي" يفتح باب اختبارات كرة القدم للناشئين

صدى البلد

أعلن نادي “زد إف سي”، أحد أكبر الأندية الخاصة في مصر، مواعيد اختبارات كرة القدم للناشئين والبراعم لموسم 2021/2022؛ لضم لاعبين جدد لفرق النادي بداية من مواليد 2001 وحتى مواليد 2013. 

 

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية نادي زد لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين للمنافسة محليًا ودوليًا، وفي إطار تنمية المواهب الشابة.

 

وقرر النادي، بدء اختبارات اللاعبين الجدد يوم الأحد 6 يونيو الجاري على ملاعب مجمع زد الرياضي بالشيخ زايد وحتى 30 من هذا الشهر بشكل يومي بإشراف فريق كامل من كبار المدربين لاكتشاف واقتناء أفضل العناصر الشابة برئاسة الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي وهشام حنفي رئيس أكاديمية زد أف سي والدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي.

 

من جانبه، قال النائب أحمد دياب، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة “زد” للاستثمار الرياضي، "إن اختبارات النادي ستكون فرصة للاعبي كرة القدم الناشئين الطامحين للانضمام إلى صفوف أحد أكبر أندية كرة القدم الواعدة بجمهورية مصر العربية، لصقل مواهبهم الشابة ومساعدتهم على أن يخرجوا للنور لآفاق أكثر عالمية للمنافسة، وهو ما تسعى إليه شركة زد للاستثمار الرياضي بشكل دائم لتنمية وخدمة المزيد من مواهب كرة القدم."

 

وأضاف "دياب"، "أن نادي زد اف سي يسعى لامتلاك أكبر وأقوى قاعدة ناشئين في مصر، ولذلك يحرص على إتاحة الفرصة للمواهب من كافة أنحاء الجمهورية لاختيار المواهب وتطوير مستواهم لدعم فرق النادي للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها."

 

وفي السياق، أعلن الدكتور أحمد عبد الله، رئيس قطاع كرة القدم بنادي “زد إف سي”، "كون النادي العديد من الفرق الجديدة بمختلف الفئات العمرية في أكاديميات زد، التي تتضمن 17 فرقة، للوصول لأكبر قدر من المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية من خلال أفضل البرامج التدريبية، متمنياً أن يصل عدد المتقدمين لتلك الاختبارات الى أكثر من 7000 ناشئ مقارنة لعدد الناشئين المتقدمين خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 4500 ناشئ.

 

كان نادي زد اف سي، قد عقد شراكة مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم الشابة في قطاع الناشئين، وذلك في ضوء استراتيجية شركة زد للاستثمار الرياضي في ضرورة التعاون والاستعانة بخبراء ومحترفين في المجال، وتتضمن الشراكة، أن يقوم نادي بروسيا دورتموند بالإشراف الفني على قطاع الناشئين والبراعم وأكاديمية زد إف سي، ومتابعة المدربين كذلك، لضمان توفير التدريب الكافي للمواهب الواعدة.

 

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان رسميًا عن إطلاق نادي زد الرياضي، وتعيين الكابتن والإعلامي سيف زاهر الرئيس التنفيذي للنادي، خلال مؤتمر صحفي عقد شهر أبريل الماضي بمجمع زد بمدينة الشيخ زايد، ويتكون مجلس إدارة نادي زد الرياضي من أُنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة. 

 

وتضم قائمة الأعضاء كلاً من الإعلامي سيف زاهر الرئيس التنفيذي للنادي، ومجموعة بارزة من اللاعبين السابقين والشخصيات العامة ،مثل الكابتن حازم إمام، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وأحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، ومحمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، وعماد متعب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق. 

 

وسيتواجد جميع أعضاء مجلس الإدارة الفنيين في اليوم الأخير من الاختبارات من أجل إبداء آرائهم باللاعبين.

الزمالك كرة القدم منتخب مصر استثمار

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