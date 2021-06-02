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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية يبحث مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فرص تعزيز الاستثمارات

السفير هونج جين ووك
السفير هونج جين ووك والمهندس يحيى زكي

بحث سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك مع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التطورات الجارية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون واستثمارات الشركات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وأشار السفير الكوري - في تصريح اليوم الأربعاء- إلى زيارة الرئيس التنفيذي لشركة (هيونداي روتيم) لمصر في أبريل الماضي والاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تماشيا مع مساعي الحكومة المصرية لزيادة التصنيع المحلي، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية بشأن التصنيع المحلي لعربات المترو، وتبحث حاليًا إنشاء مصنع بشرق بورسعيد داخل حدود المنطقة الاقتصادية للقناة.

 

وطلب باستمرار دعم الهيئة الاقتصادية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر والتي يبلغ عددها حوالي 170 شركة كورية بما في ذلك شركة (هيونداي) روتيم، منوهًا بأن كوريا قد اختارت مصر لتكون شريكا استراتيجيا ذات أولوية في المساعدة الإنمائية الرسمية لمدة 5 سنوات مما سيسمح بتعاون أوسع بين البلدين.

 

من جهته، عرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين، لا سيما الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية والمنشآت في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تستفيد الشركات الكورية من هذه الميزة وتعزز وجودها في السوق المصرية.

 

وأشاد بالتواجد النشط للشركات الكورية الجنوبية في السوق المصرية، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم للشركات الكورية وتطلعه إلى إنشاء المنطقة الصناعية الكورية في مصر.

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