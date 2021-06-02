الأردن.. إحالة مسؤولين للتقاعد بقرار من مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء الأردني قرارا بإحالة السفيرين في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين سيما بحّوث وجمعة العبّادي وأمين عام ديوان الخدمة المدنيّة بدريّة البلبيسي إلى التقاعد.

وأصدر مجلس الوزراء الأردني في وقت سابق ، قرارات عاجلة، تمثلت في إحالة أمين عام وزارة الزّراعة المهندس محمود خالد الجمعاني إلى التقاعد، ونقل مدير عام مؤسّسة الإقراض الزراعي المهندس محمّد عيسى الحياري أميناً عامّاً للوزارة، بالإضافة إلى ‏تعيين طارق عبد المحسن الحباشنة مديرا عامًّا لهيئة تنظيم النقل البري.



و‏وافق مجلس الوزراء، في جلسته، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، على إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بسبب جائحة كورونا، من نسبة معيّنة من رسوم النفايات لعام 2020، يتمّ تحديدها؛ وفقاً لمدة التوقف، بحسب ما ذكرت وكالة “عمون” الإخبارية.

وأصدر المجلس أيضا، قرارا، بالموافقة على صرف المطالبات الماليّة للمستشفيات الجامعيّة، من صندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا.

فيما أقر مجلس الوزراء الأردني، نظام “التعيين على الوظائف القياديّة” لسنة 2021، وكذا ‏إقرار نظام الأسعار التحويليّة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021.