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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصابة سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالبترول في بني سويف

صدى البلد

أصيب سائق، اليوم "الأربعاء"، فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية "سولار" بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقله إلى مستشفى خاص.

 

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة المجدة يفيد بانقلاب سيارة فنطاس محمله بمواد بترولية "سولار" بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل الواقعة.

 

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف حيث تبين أن المصاب ويدعى "سلطان.ع.ع" 54 سنة، سائق، ومقيم اهناسيا المدينة التابعة للمحافظة مصابا باشتباه كسر بالساق اليسري وتم نقله إلى مستشفى خاصة بناء على طلبه لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الاولية اللازمة.

 

وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث منعا لتوقف الحركة بالطريق وتم تحرير نحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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