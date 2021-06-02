تعرف على جدول بطولة العالم للخماسي الحديث بمصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو

تستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو المقبل، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.



ويشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.



وتعد بطولة العالم للخماسي الحديث هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الأولمبية الصيفية.



ووصلت إلى القاهرة 4 دول حتى الآن هي الصين وجواتيمالا وتشيلي وبيلاروسيا ومن المقرر أن تصل باقي المنتخبات اليوم وغدا على أن يقام الاجتماع الفني الخميس قبل بدء المنافسات.



وتبدأ منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث يوم 8 يونيو بتتابع الفرق للسيدات ثم يوم 9 بتتابع الفرق للرجال ويوم 10 تصفيات نصف نهائي فردي السيدات ويوم 11 تصفيات نصف نهائي فردي السيدات ويوم 12 نهائي فردي السيدات ويوم 13 نهائي فردي الرجال واليوم الأخير 14 يونيو نهائي التتابع المختلط.



ويهدف المنتخب المصري خلال بطولة العالم للخماسي الحديث إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.



الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد ويأمل فى مزيد من الميداليات خلال بطولة العالم للخماسي الحديث.

0

1