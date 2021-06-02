فيديو جراف.. الالتزام بالإجراءات الوقائية .. قرارات مجلس الوزراء الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة شملت عددا من الملفات الهامة، منها أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع أى مخالف وسيتم تطبيق الغرامات.



تصريحات مجلس الوزراء الجديدة

تصريحات جديدة



وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور مجموعة من الوزراء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عرضت اليوم الوضع الوبائى فى مصر.



مجلس الوزراء: التزموا بإجراءات كورونا



وأشار رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة كانت من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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