خبير تغذية يكشف مميزات الكورس الدُبل في خفض الوزن

التغذية الغذائية

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكورس الدُبل يحتوي على أكثر من مادة للحرق، وبذلك يختلف عن الكورس الرمضاني أو الكورس الرباعي الذي يحتوي على مادة حرق واحدة، خلاف أنه يُقلل من تناول كمية الطعام إلى حد كبير.

وأضاف "غزالي"، خلال حواره مع نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك أخصائي تغذية يُحدد الكورس الخاص بكل مريض سمنة، فالكورس الخاص بمريض القلب يختلف عن الشخص السليم، حتى لا يحدث أي مضاعفات.

وأوضح استشاري التغذية الغذائية، أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال الكورس الدُبل من 8 لـ12 كيلو في الشهر، وهذا يُعد معدل جيد في خفض الوزن، مشيرًا إلى أن الكورس يُحدد وفقًا للفئة العمرية، وللسمنة، للحالة الصحية.

