عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1590 "عجل بقري".. فحص العجول الواردة من السودان لميناء الأدبية

لحوم
لحوم

بدأت لجان من أطباء مديرية الطب البيطري بالسويس باشراف الدكتور طارق كمال زكي مدير عام مديرية الطب البيطري بالسويس، في الكشف والفحص والاشراف علي جميع العجول الواردة من السودان لميناء الأدبية للذبح الفوري بمجزر الأدبية والذي تم مراجعته من قبل لجنة من أطباء المديرية .

 

وأكد الدكتور طارق زكي أن الأعمال مستمرة بمجزر الأدبية حتي الإنتهاء من كامل رسالة عجول الذبح الفوري وهي تقرب من ١٥٩٠ عجلا بقري  وطرحها في جميع المحافظات .

 

 وأوضح ان هذا يأتي في اطار مجهودات مديرية الطب البيطري بالسويس وبناء علي توجيهات  اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس  و الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وأضاف ان مجزر الأدبية علي أتم الاستعداد لاستقبال جميع العجول للدبح الفوري وفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بواسطة المشرفين والأطباء الدكتور عماد حنا مدير إدارة المجازر الدكتور محسن كامل مدير إدارة التفتيش علي الحوم والدكتورعصام العراقي مدير مجزر السويس العام والدكتور تامر مجزر السويس العام ود. جرجس زكي رئيس وحده الألبان  والدكتور دينا مشعل طبيبة المكتب الفني للمديرية. 

ميناء الأدبية الطب البيطري اخبار السويس اخبار المحافظات أسواق المواشي

موضوعات متعلقة

سفير كوريا الجنوبية يبحث مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فرص تعزيز الاستثمارات

مكافحة للحريق .. قناة السويس تخصص 5 قاطرات ترافق "إيفر جيفين" خلال حجزها بالبحيرات المرة

ترشيحاتنا

29 عاما من الولاية|المرض يقهر حسن نصر الله وصفي الدين الأقرب لخلافته

تقارير: إصابة سيرجيو أجويرو بفيروس كورونا

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟ .. أنشيلوتي يجيب

شوقي علام: السيسي يقوم بدور كبير في تحقيق الاستقرار ومواجهة جماعات العنف والإرهاب بالمنطقة

محمد مجدي أفشة: الحب من عند الله أكبر نعمة

وزير الرياضة يوجه بتعويض"الأهلي وطنطا" عن تلفيات حريق ملعب وصالة الناديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: الموافقة على إنشاء واستغلال الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

خبر سار لمقدمي طالبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

حلا للأزمة .. نجم الزمالك بديلا لـ محمد الشناوي فى أولمبياد طوكيو

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ