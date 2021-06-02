1590 "عجل بقري".. فحص العجول الواردة من السودان لميناء الأدبية

بدأت لجان من أطباء مديرية الطب البيطري بالسويس باشراف الدكتور طارق كمال زكي مدير عام مديرية الطب البيطري بالسويس، في الكشف والفحص والاشراف علي جميع العجول الواردة من السودان لميناء الأدبية للذبح الفوري بمجزر الأدبية والذي تم مراجعته من قبل لجنة من أطباء المديرية .

وأكد الدكتور طارق زكي أن الأعمال مستمرة بمجزر الأدبية حتي الإنتهاء من كامل رسالة عجول الذبح الفوري وهي تقرب من ١٥٩٠ عجلا بقري وطرحها في جميع المحافظات .

وأوضح ان هذا يأتي في اطار مجهودات مديرية الطب البيطري بالسويس وبناء علي توجيهات اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف ان مجزر الأدبية علي أتم الاستعداد لاستقبال جميع العجول للدبح الفوري وفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بواسطة المشرفين والأطباء الدكتور عماد حنا مدير إدارة المجازر الدكتور محسن كامل مدير إدارة التفتيش علي الحوم والدكتورعصام العراقي مدير مجزر السويس العام والدكتور تامر مجزر السويس العام ود. جرجس زكي رئيس وحده الألبان والدكتور دينا مشعل طبيبة المكتب الفني للمديرية.