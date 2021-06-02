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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تمهل الحكومة 15 يوما لحل أزمة تثبيت المتعاقدين بدمنهور

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، النائبة عن محافظة البحيرة، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.


وقالت النائبة فايزة صالح، خلال الاجتماع، إنها توجه الشكر لمحافظ البحيرة، حيث إنه فور علمه بطلب الإحاطة، أمر بإحلال وتجديد الأعمدة، وبالفعل تم الإحلال، مؤكدة علي أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والجهات التنفيذية، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

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كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين علي مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالرغم من صدور قرار وزير المالية لنقلهم علي بند 2/3 أجور موسمين.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المشكلة لدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي طلب شروط تعجيزية لتفيذ قرار وزير المالية، مشيرا إلي أن المحافظة تعاني لأنها تتحمل مرتبات وأجور آلاف العاملين، حيث يتم تحميلها علي الصناديق الخاصة في المحافظة، وهو ما يؤثر سلبا علي تعظيم موارد المحافظة والوضع المالي.


وتابع قائلا: "نصرف 50% من الموازنة تقريبا علي مرتبات العاملين، بحوالي 450 مليون، وفي شهر يوليو المقبل ستصل إلي 530 مليون جنيه، وهذا أمر صعب، هنصرف علي المرتبات ولا نعمل تنمية للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، لابد أن تحل وزارة المالية هذه الإشكالية".


وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح فرصة 15 يوما، لدراسة الحلول لهذه المشكلة، موجهة وزارة التنمية المحلية بعقد جلسة يحضرها قيادات وزارة المالية ممن له سلطة اتخاذ القرار، وكذلك ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإيجاد حلول، وعرض مذكرة علي اللجنة بما تم الانتهاء منه، خلال 15 يوما بحد أقصي.

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