تحرير 138 مخالفة إشغالات وباعة جائلين في حملة مرافق بالأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، منشأة العمارى، ومناطق المستشفى العام والمستشفى الدولى ونجع الطويل والكرنك أشرف على الحملة اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وقادها اللواء اشرف الامير مساعد مدير الامن والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر .



وأسفرت الحملة عن تحرير 138 محضر تضمنت 13محضر باعة جائلين ، 31محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 29محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى ضبط بها 16 شيشة ، 53 ازالات ادارية بالإضافة الى ضبط 3ميكروفون تسبب ازعاج.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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