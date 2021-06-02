عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 138 مخالفة إشغالات وباعة جائلين في حملة مرافق بالأقصر

حملة مرافق مكبرة
حملة مرافق مكبرة بالأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر  حملة مكبرة تحت بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، منشأة العمارى،  ومناطق المستشفى العام والمستشفى الدولى ونجع الطويل والكرنك أشرف على الحملة اللواء أشرف منير  نائب مدير امن الاقصر وقادها اللواء اشرف الامير مساعد مدير الامن والمقدم خالد الغول  مدير شرطة المرافق بالاقصر .
 

الرعاية الصحية: تسجيل المنتفعين بمنظومة التأمين الشامل يضمن لهم رعاية طبية بمقاييس عالمية

رئيس"جنايات القاهرة" السابق: قرارات الرئيس السيسي تمنع تضارب التعيين بالهيئات القضائية

وأسفرت الحملة عن تحرير 138 محضر تضمنت 13محضر باعة جائلين ، 31محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 29محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى ضبط بها  16 شيشة ، 53 ازالات ادارية بالإضافة الى ضبط 3ميكروفون تسبب ازعاج.

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

IMG-20210602-WA0046
IMG-20210602-WA0046
IMG-20210602-WA0044
IMG-20210602-WA0044
IMG-20210602-WA0045
IMG-20210602-WA0045
IMG-20210602-WA0043
IMG-20210602-WA0043
IMG-20210602-WA0042
IMG-20210602-WA0042
مخالفة محافظة الاقصر مدينة الأقصر شرطة المرافق باعة جائلين شيشة مقاهى الطرق الرئيسية حملة مرافق أمن الأقصر

ترشيحاتنا

29 عاما من الولاية|المرض يقهر حسن نصر الله وصفي الدين الأقرب لخلافته

تقارير: إصابة سيرجيو أجويرو بفيروس كورونا

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟ .. أنشيلوتي يجيب

شوقي علام: السيسي يقوم بدور كبير في تحقيق الاستقرار ومواجهة جماعات العنف والإرهاب بالمنطقة

محمد مجدي أفشة: الحب من عند الله أكبر نعمة

وزير الرياضة يوجه بتعويض"الأهلي وطنطا" عن تلفيات حريق ملعب وصالة الناديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: الموافقة على إنشاء واستغلال الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

خبر سار لمقدمي طالبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

حلا للأزمة .. نجم الزمالك بديلا لـ محمد الشناوي فى أولمبياد طوكيو

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ