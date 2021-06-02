إزاي تخس 7 كيلو في الشهر؟.. خبير تغذية يجيب

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكورس "الدُبل" يعمل على حرق الدهون المتراكمة بشكل كبير، كما أنه يعمل على التحكم بالشهية، وهذا أمر مهم لخفض وزن مريض السمنة الذي لديه شهية مرتفعة.



وأضاف "غزالي"، خلال حواره مع نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نبات الجرسنيا يعمل على التحكم في الشهية، خلاف أنه يُقلل عدد الخلايا الدهنية، قائلًا: "الجرسنيا تعمل على خفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 3 لـ7 كيلو في الشهر".



وتابع استشاري التغذية العلاجية:" الإنسان يشعر بالشبع بعد ثلث ساعة من تناول الطعام، ولكن البعض قد يتجاهل ذلك بسبب شهوته لتناول الطعام "، مشيرًا إلى أن خلاصة القهوة الخضراء تمنع من امتصاص الدهون، وبالتالي تخرج هذه الدهون مع الفضلات بدون أي تأثير سلبي على الجسم.

