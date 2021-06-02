عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: منح الرئيس السيسى وسام"القائد" تقدير لجهوده فى لم الشمل العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى، والنائب الأول للبرلمان العربى، إن منح البرلمان العربى وسام "القائد" للرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا لجهوده الكبيرة والقوية فى المنطقة بشكل عام،  وأن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات التي شهدت  بها دول العالم أجمع خلال السنوات القليلة السابقة، واستطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح وأصبحت مصر هى خط الدفاع الأول عن المنطقة.

 

وأوضح النائب الأول للبرلمان العربى، أن وساد"القائد" الذي منحه البرلمان العربى للرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للرؤساء والملوك، وهذا أيضا يؤكد مدى المكانة التى يحظى بها الرئيس السيسى فى الوطن العربى، وأنه دائما ما يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية، وذلك من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والتي تتمتع جميعها العقل والرزانة وإعلاء صوت العقل فى المقام الأول من خلال تحركات واعية الهدف منها لم الشمل العربى مرة أخرى وتوحيد الصفوف لتحقيق التنمية الشاملة للدول العربية وفى نفس الوقت التصدي لأية محاولات من شأنها تفتيت القومية العربية أو النيل منها.

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي بـ "وسام القائد"

عزة مصطفى عن منح البرلمان العربي"وسام القائد" للرئيس السيسي: الأرفع للملوك والرؤساء

وأكد عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة السابقة له العديد من الإسهامات المباشرة التى تؤكد عودة الدور المحورى والاستراتيجيى للدولة المصرية، سواء من خلال تبنى القضية الفلسطينية، والجهود الخاصة بوقف إطلاق النار ومبادرة إعمار غزة، بالإضافة للجهود الخاصة بإعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة، وأخيرا وليس آخرا ما قدمته مصر للعزيزة السودان، الذى تربط البلدين والشعبين الشقيقين علاقات تاريخية وجذور ممتدة من بدء الخليقة، ولهذا فإن مصر أصبحت وستظل صوت العقل فى المنطقة العربية والإقليمية والإفريقية بل والعالم أجمع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة الارهاب والتطرف الوطن العربي المنطقة العربية البرلمان العربي مكافحة الارهاب القومية العربية

ترشيحاتنا

شروط التقديم لـ رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" تكلفته وأنواعه

29 عاما من الولاية|المرض يقهر حسن نصر الله.. وصفي الدين الأقرب لخلافته

تقارير: إصابة سيرجيو أجويرو بفيروس كورونا

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟ .. أنشيلوتي يجيب

شوقي علام: السيسي يقوم بدور كبير في تحقيق الاستقرار ومواجهة جماعات العنف والإرهاب بالمنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: الموافقة على إنشاء واستغلال الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

خبر سار لمقدمي طالبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

حلا للأزمة .. نجم الزمالك بديلا لـ محمد الشناوي فى أولمبياد طوكيو

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ