علاء عابد: منح الرئيس السيسى وسام"القائد" تقدير لجهوده فى لم الشمل العربي

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى، والنائب الأول للبرلمان العربى، إن منح البرلمان العربى وسام "القائد" للرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا لجهوده الكبيرة والقوية فى المنطقة بشكل عام، وأن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات التي شهدت بها دول العالم أجمع خلال السنوات القليلة السابقة، واستطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح وأصبحت مصر هى خط الدفاع الأول عن المنطقة.

وأوضح النائب الأول للبرلمان العربى، أن وساد"القائد" الذي منحه البرلمان العربى للرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للرؤساء والملوك، وهذا أيضا يؤكد مدى المكانة التى يحظى بها الرئيس السيسى فى الوطن العربى، وأنه دائما ما يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية، وذلك من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والتي تتمتع جميعها العقل والرزانة وإعلاء صوت العقل فى المقام الأول من خلال تحركات واعية الهدف منها لم الشمل العربى مرة أخرى وتوحيد الصفوف لتحقيق التنمية الشاملة للدول العربية وفى نفس الوقت التصدي لأية محاولات من شأنها تفتيت القومية العربية أو النيل منها.

وأكد عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة السابقة له العديد من الإسهامات المباشرة التى تؤكد عودة الدور المحورى والاستراتيجيى للدولة المصرية، سواء من خلال تبنى القضية الفلسطينية، والجهود الخاصة بوقف إطلاق النار ومبادرة إعمار غزة، بالإضافة للجهود الخاصة بإعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة، وأخيرا وليس آخرا ما قدمته مصر للعزيزة السودان، الذى تربط البلدين والشعبين الشقيقين علاقات تاريخية وجذور ممتدة من بدء الخليقة، ولهذا فإن مصر أصبحت وستظل صوت العقل فى المنطقة العربية والإقليمية والإفريقية بل والعالم أجمع.