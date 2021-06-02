الشيخوخة والسرطان.. استشاري جلدية يكشف مخاطر التعرض المفرط لأشعة الشمس

أكد الدكتور سامح فايق، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، أهمية التعرض لأشعة الشمس لصحة الجسم، محذرا من الإفراط في ذلك لما قد تسببه أشعة الشمس من ضرر للبشرة على مستوى السطح وعلى المستوى الخلوي أيضًا.





وأضاف "فايق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية من الشمس يعد الأكثر خطورة، والأكثر وجودًا في منطقتنا، مشيرا إلى أنه يسبب أضرارًا خطيرة على الجلد مثل الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد، والحروق، وبقع الشمس وأنواع مختلفة من سرطان الجلد وغيرها من المشاكل.



وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن كثيرين يعتقدون أن أصحاب البشرة الداكنة ليسوا عرضة لتلف الشمس، فعلى الرغم من أنهم أقل عرضة للإصابة بحروق الشمس، فإنه يمكن أن يصابوا بحروق الشمس أو أو بسرطان الجلد.