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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر: 6 مليارات جنيه لتحسين جودة الخدمات لأكثر من 600 الف مواطن

محافظ الأقصر يتابع
محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اجتماعاً موسعاً ضم كافة القيادات التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير قري الريف ، وذلك لإستعراض  نسب تنفيذ المشروعات وما تم انجازه منها وبحث سبل ازالة اية معوقات قد تؤخر تنفيذ المشروعات.
 

يأتي ذلك في اطار متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية  " حياة كريمة " وبرنامج تطوير قري الريف .

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اكد المحافظ خلال الاجتماع انه جاري العمل في العديد من المشروعات المدرجة بقطاعات الصرف  الصحي والمياه والكهرباء والغاز والابنية التعليمية والشباب والرياضة والاتصالات والثقافة والزراعة بالاضافة الي المجمعات الخدمية و " سكن كريم " بجانب المشروعات التنموية الاخري بتكلفة عامة تتجاوز 6 مليار جنيه وذلك لتحسين جودة الخدمات لاكثر من 600 الف مواطن هم سكان قري المبادرة بمركزي اسنا وارمنت  مشددا علي ضرورة اسراع وتيرة العمل في المشروعات وضغط الجداول الزمنية .
 

تم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بكافة القطاعات في مقدمتها قطاعات المرافق والخدمات والتعليم والطرق والاسكان وموقف المجمعات الخدمية الـ 13 التي سيتم انشاؤها في القري ، وكذلك موقف مبادرة" سكن كريم"،  والتي تشمل 9631 منزل وتساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل.

 

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر  كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفي منسق مبادرة حياة كريمة ومسؤول المشروعات بالمحافظة والمهندس  حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وبحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

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محافظ الأقصر القيادات التنفيذية مصطفى ألهم المشروعات التنموية مؤسسة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة اخبار الاقصر

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