وزير الرياضة يوجه بتعويض"الأهلي وطنطا" عن تلفيات حريق ملعب وصالة الناديين
حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على الانتهاء والسيطرة الكاملة على الحريق الذى اندلع اليوم الأربعاء في المدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي ، واطمأن على عدم وجود تلفيات تذكر في المنشآت أو أي إصابات نتجت عن الحريق.
كما اطمأن الوزير على السيطرة على الحريق الذى نشب صباح أمس الثلاثاء بالصالة المغطاة بنادى طنطا من التواصل هاتفيا مع فايز عريبي رئيس النادى الذى عرض للوزير جميع ما يتعلق بكافة التفصيلات والتلفيات والأعمال الناتجة على حريق الصالة المغطاة بالنادى.
ووجه وزير الرياضة للمعنيين بالوزارة بتوفير كل الدعم اللازم لتعويض أي تلفيات نتجت عن الحريق سواء بالنادى الأهلى أو بنادى طنطا من خلال المختصين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والغربية.