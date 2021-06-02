وزير الرياضة يوجه بتعويض"الأهلي وطنطا" عن تلفيات حريق ملعب وصالة الناديين

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على الانتهاء والسيطرة الكاملة على الحريق الذى اندلع اليوم الأربعاء في المدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي ، واطمأن على عدم وجود تلفيات تذكر في المنشآت أو أي إصابات نتجت عن الحريق.



كما اطمأن الوزير على السيطرة على الحريق الذى نشب صباح أمس الثلاثاء بالصالة المغطاة بنادى طنطا من التواصل هاتفيا مع فايز عريبي رئيس النادى الذى عرض للوزير جميع ما يتعلق بكافة التفصيلات والتلفيات والأعمال الناتجة على حريق الصالة المغطاة بالنادى.



ووجه وزير الرياضة للمعنيين بالوزارة بتوفير كل الدعم اللازم لتعويض أي تلفيات نتجت عن الحريق سواء بالنادى الأهلى أو بنادى طنطا من خلال المختصين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والغربية.